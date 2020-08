Duckadam le taie aripile ros-albastrilor! Loveste FCSB-ul unde o doare mai tare: "Va fi un nou an ratat in Europa!" Cum este contestat antrenorul Toni Petrea

Helmut Duckadam (61 de ani) crede ca FCSB nu se va califica nici in acest an in grupele Europa League.

Fostul presedinte de imagine al ros-albastrilor prevede inca un sezon esuat al FCSB-ului in cupele europene.

In ciuda faptului ca la echipa au sosit Toni Petrea si Thomas Neubert, Duckadam nu crede ca se poate obtine performanta.

Petrea si Neubert fac parte din anturajul lui Laurentiu Reghecampf si cei trei au lucrat impreuna in perioada cand FCSB invingea Ajax in fazele eliminatorii ale Europa League si apoi se lupta de la egal la egal cu Chelsea.

Neubert este unul dintre cei mai buni preparatori fizici pe care i-a avut Liga 1. Toni Petrea, fost secund in mandatul lui Reghecampf, a venit acum in functia de antrenor principal, insa Duckadam nu vede cu ochi buni mutarea:

"Pana nu va veni un antrenor adevarat, sa faca din acesti jucatori o echipa... FCSB nu a aratat ca echipa. Erau niste executii individuale unde se castiga un meci. Daca nu se schimba stilul de joc, si nu vad cand ar putea forma o echipa intr-un timp atat de scurt, inseamna ca va fi un nou an ratat in Europa. Acolo e durerea cea mai mare, pentru ca luai bani si faceai o reclama buna jucatorilor. Nu vad prea roz situatia.

Va fi greu sa vina Reghecampf. Patronul a mai incercat cu antrenori secunzi, a incercat si cu Vintila, ca venea de la scoala Hagi", a spus Duckadam la Digi Sport.

FCSB are un coeficient de 20.500 si va fi cap de serie in primele trei tururi preliminare pentru Europa League. Misiunea ros-albastrilor se va complica in playoff, unde o pot intalnit inclusiv pe Tottenham, echipa antrenata de Mourinho si care a terminat sezonul in Premier League pe locul 6.