Giuleștenii țintesc cupele europene în următoarea stagiune, după ce în sezonul recent încheiat au ratat obiectivul, cu Marius Șumudică la cârmă, care s-a retras de la Rapid cu o etapă înainte de final.



Lovitura dată de Rapid: ”E o mutare excelentă! Peste tot ce e în România”



Alin Stoica, fost campion în Belgia cu Anderlecht și Club Brugge, a comentat mutarea lui Gâlcă la Rapid și a sugerat că antrenorul are o cultură fotbalistică peste tot ce se regăsește în SuperLiga României.



Fostul internațional român a explicat și că rezultatele țin în viață un antrenor și îi urează mult succes lui Costel Gâlcă în noua aventură din Giulești.



”Costel, în primul rând, e un om extraordinar. Eu zic că e o alegere bună. Acum vedem. Până la urmă, rezultatele contează. Pentru mine a fost deranjant când am văzut că, vezi, Doamne, din cauza lui Costel nu a jucat Craiova. Și când am venit prin România, am văzut că echipa juca mai prost!



La cum îl știu eu pe Costel, ca om, e o mutare excelentă. Îmi doresc din tot sufletul să reușească. Dacă nu mă înșel, a fost ultimul care a reușit tripla la FCSB. A antrenat Espanyol, are cultură fotbalistică. A jucat în Primera Division. Are o cultură peste tot ce e în România! Cu tot respectul pentru Rădoi, dar el nu a excelat prin străinătate.



Vedem. Să-i vedem rezultatele, că astea te țin în viață ca antrenor. Asta e, depinzi de alții. Sper să fie înțeles și să reușească, pentru că e peste mulți din România”, a spus Alin Stoica pentru Sport.ro.



Costel Gâlcă a devenit al cincilea antrenor principal din era Dan Șucu, după Adrian Mutu (martie 2022 - iulie 2023), Cristiano Bergodi (iulie 2023 - aprilie 2024), Neil Lennon (mai 2024 - august 2024) și Marius Șumudică (august 2024 - mai 2025).