Ca NICIODATA! FCSB low cost se schimba radical in noul sezon! Cum poate arata echipa de start in prima etapa

Campionatul se reia pe 21 august. FCSB, obisnuita sa cheltuiasca sume uriase in ultimii ani, nu va investi nimic in transferuri.

Becali isi propune sa pastreze jucatorii pe care a contat si sezonul trecut si sa mizeze pe fotbalistii reveniti dupa imprumuturi. Chiar si in aceste conditii, echipa de start va suferi schimbari importante. Antrenorii Toni Petrea si Mihai Pintilii vor merge in continuare pe sistemul 4-3-3, folosit si de ultimii antrenori ai echipei.

Dintre cei 3 jucatori nou-veniti (Briceag, Bus si Buziuc), doar varful adus de la Medias se poate impune ca titular. FCSB n-are emotii in privinta regulii U21. Coman, Man sau Morutan intra cu totii in regula, astfel ca antrenorii nu vor fi fortati sa caute solutii. Stelistii asteapta si revenirile lui Nedelcu si Filip dupa accidentarile de durata care ii tin pe margine, insa aparitia lor pe teren e preconizata abia pentru toamna.

Cum ar putea arata 11-le de start al FCSB in prima etapa a noului sezon:

Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Olaru, Popescu, Tanase - Man, Bus, Coman

FCSB sta bine si in cazul unei echipe secunde pe care sa se bazeze:

Tarnovanu - Belu (Pantea), Tand, Briceag, Soiledis - Vina, Oaida, Morutan - Horsia, Petre, Buziuc

E de asteptat ca nume importante sa ramana in afara lotului. Pustii Sorin Serban, Perianu, Cristi Dumitru, Mihai Udrea, Pandele, Nita, Tand sau Istrate vor fi folositi la echipa a doua, in timp ce Niga, Sut, Gabriel Simion si De Amorim e de asteptat sa aiba aceeasi soarta. Brazilianul, imprumutat in ultimii doi ani si jumatate la Kayserispor si Skoda Xanthi, mai e legat de FCSB inca un an, asa ca ar putea fi si el pastrat in lot.

Lotul FCSB s-a reunit deja si a inceput antrenamentele in Berceni. Becali vrea un lot numeros din doua motive: criza COVID si rivalitatea cu CSA Steaua. Echipa secunda, condusa de Vintila, a FCSB va avea ca obiectiv promovarea in B.