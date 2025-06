Atenție, Zicu: ultimul antrenor angajat de Hagi, dat afară de ziua lui! „Gică are răbdare doar cu el“

Se spune că, în viață, cel mai mare risc e să nu-ți asumi niciun risc. Pornind de aici, e de înțeles alegerea profesională pe care tocmai a făcut-o Ianis Zicu, plecând de la Metaloglobus, unde era erou, ca să lucreze la Farul lui Hagi, unde trebuie să ia lucrurile de la zero, să-și câștige liniștea prin rezultate.

Singura necunoscută e legată de cât de răbdător va fi Hagi cu Zicu. Pentru că, dacă ne luăm după cazul ultimului antrenor adus la Viitorul / Farul, când Hagi a făcut un pas în spate, atunci Zicu are motive de a fi îngrijorat.

Război al declarațiilor după plecarea lui Rednic

După ce a fost pus pe liber de Viitorul, Mircea Rednic a acuzat faptul că Hagi l-a instalat pe bancă și apoi a vândut tot ce avea echipa mai bun, în materie de jucători.

„Ca patron, Gică n-are răbdare. Doar cu el are răbdare. Deci, am pierdut jucători care erau de bază. Și nu numai asta, au fost și multe meciuri egale, la limită, și nu vreau să discut, o iau ca pe o experiență. Ce m-a deranjat e felul în care am fost demis, mai era un singur meci din campionatul regulat și pe care l-au și pierdut, deci putea să se ia o decizie după acel meci. Asta m-a deranjat, restul, să fie sănătoși!“, a spus „Puriul“.

Imediat, fostul antrenor a fost pus la punct de președintele Gică Popescu.

„Vreau să clarific lucrurile. Niciun transfer nu s-a făcut fără acceptul lui Mircea! Când a plecat Gabi Iancu, l-am întrebat: Ești de acord? A zis «Da, lăsați-l să se ducă». La Luckassen a fost la fel. Mircea, ești de acord? «Da». Pe Tsoumou l-am adus pentru că el l-a dorit. Au fost alți jucători pe care i-am propus și pe care nu i-a dorit, de aceea nu i-am mai adus. Niciun transfer nu a fost făcut fără știrea și fără acceptul lui“, a reacționat „Baciul“.