S-a dus in CAP! Cota lui Petre a scazut DRAMATIC de cand s-a transferat la FCSB! Cat valoreaza atacantul acum 

FCSB l-a luat pe Adrian Petre de la Esbjerg in iarna.

Adrian Petre a plecat din Danemarca, insa transferul la FCSB i-a facut mai mult rau decat bine. Atacantul nu a reusit sa se impuna la FCSB, motiv pentru care a atras un val de critici din partea lui Gigi Becali, care este pregatit sa il vanda pe Petre in schimbul sumei de 300 000 de euro.

Patronul ros-albastrilor a platit 500 000 de euro pentru transferul lui Petre, insa e dispus sa il lase sa plece pe o suma mult mai mica.

Scaderea de forma a lui Petre odata cu trecerea la FCSB este vizibila si la cota jucatorului, care a scazut dramatic de la revenirea in Romania.

Cota lui Petre la transferul in Liga 1 era de 1.3 milioane de euro, insa dupa prestatiile slabe in tricoul lui FCSB, atacantul a ajuns sa valoreze doar 800 000 de euro, astfel cota sa a scazut cu jumatate de milion de euro, in doar 6 luni.