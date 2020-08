Revenirea lui Reghecampf la FCSB, AMANATA! "Ce treaba am eu cu el?! A invatat elevul foarte bine!" Incredere TOTALA pentru Toni Petrea: cum decurg antrenamentele echipei

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a declarat ca Toni Petrea va ramane antrenorul FCSB-ului in acest sezon.

Becali a declarat ca in acest sezon la FCSB va ramane antrenor principal Toni Petrea, si ca varianta Reghecampf nici nu poate intra in discutii.

Mai mult, patronul ros-albastrilor sustine ca dorinta i-a fost implinita: munca si discplina sunt legi la echipa. MM Stoica l-a informat ca antrenamentele echipei decurg exact asa cum isi doreste:

"Ce treaba am cu Reghecampf, nu am antrenor? Ce sa mai vina? Petrea e principal acum, a invatat elevul foarte bine lectia. Intrebati-l pe MM, el stie mai bine ca sta acolo in fiecare zi. Eu cand am fost acolo am zis ca va fi o noua Era, in care munca, munca, munca. Dupa antrenamente sa se gandeasca doar la somn, si mi-a zis MM ca asa se intampla", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.