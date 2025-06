Vor exista câteva nume și pe lista plecărilor. Malcom Edjouma (28 de ani), mijlocașul francez al campioanei, nu mai intră în planurile lui Becali pentru sezonul următor și putea ajunge la altă echipă din Superliga României.



Francezul a fost dorit de FC Botoșani, echipa pentru care a evoluat în sezonul 2021-2022 și de la care a fost transferat de FCSB. Valeriu Iftime a vorbit direct cu fotbalistul, dar s-a lovit de refuzul acestuia.



Valeriu Iftime: ”Am vorbit cu Edjouma”



Au existat zvonuri potrivit cărora Becali ar fi fost dispus să-l ofere pe Edjouma ca ”monedă de schimb” pentru Ianis Stoica la Hermannstadt. Sibienii au fost de acord cu această variantă, dar răspunsul mijlocașului ar fi fost tot negativ.



„Sunt niște schimbări, sunt discuții, am vorbit cu Leo. Deocamdată nu am nicio informație care să fie atât de fierbinte. (n.r. - Îl vreți pe Edjouma?) Îl vreau, îl vreau. E greu cu el. El nu vrea să vină la mine, dar eu îl vreau. Am vorbit cu el, dar vedem”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Edjouma a evoluat în 44 de partide pentru cei de la FCSB în sezonul recent încheiat, reușind să marcheze de trei ori și să ofere alte patru pase decisive. În multe dintre acestea a fost introdus în teren din postura de rezervă.



În sezonul 2023-2024, Edjouma a fost trimis sub formă de împrumut la Bari, în Serie B, dar în cele din urmă italienii au decis să nu achite clauza de transfer definitiv.



FCSB a urcat 58 de locuri în clasamentul UEFA



După o campanie europeană solidă în Europa League, echipa patronată de Gigi Becali a urcat nu mai puțin de 58 de locuri, ajungând pe poziția 84 în ierarhia continentală. Această performanță confirmă revenirea roș-albaștrilor în prim-planul fotbalului european și îi transformă în cea mai bine clasată echipă românească.



Real Madrid continuă să domine fotbalul european de pe prima poziție, chiar și după eliminarea din sferturile Champions League în sezonul recent încheiat 2024/25. FC Barcelona e pe zece (locul 10). Consistența galacticilor din ultimii cinci ani îi ține în frunte, însă surprizele nu lipsesc.