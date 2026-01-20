Radu Drăgușin (23 de ani) a început să-și facă deja bagajele, la Londra. Pentru că, în curând, va părăsi acest oraș. Singura necunoscută, în momentul de față, e unde va „ateriza“ Radu: la Leipzig sau la Roma.

S-a ajuns aici pentru că, potrivit dezvăluirilor făcute de presa italiană, Drăgușin nici nu mai vrea să audă de Tottenham! Transferat de gruparea din Premier League, în 2024, românul a avut parte, aproape mereu, de dezamăgiri și vești proaste. Totul a culminat cu accidentarea suferită pe 30 ianuarie 2025, în prima repriză a duelului cu Elfsborg din Europa League. A urmat un an pierdut. Iar acum Radu s-a convins că, în tentativa de a prinde minute în mod constant, trebuie să părăsească Tottenham.

Ca o ironie a sorții, fix când se lucrează intens la „evadarea“ lui Radu, el ar fi avut șanse imense de a prinde un meci integral, la Tottenham. Asta dacă oficialii echipei ar fi avut inspirația de a-l trece pe lista UEFA, la începutul fazei grupelor. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, Drăgușin lungește acum o listă șocantă, înaintea partidei din această seară cu Dortmund.

Tottenham, 15 jucători indisponibili sau incerți pentru meciul cu Dortmund!

Presa engleză a prefațat duelul Tottenham – Dortmund (diseară, ora 22:00). Și a constatat că managerul Thomas Frank e cu spatele la zid. Pentru că are o listă cu 15 jucători indisponibili sau incerți, după cum se poate vedea mai jos:

*Radu Drăgușin (ineligibil)

*Yves Bissouma (ineligibil)

*Connor Gallagher (ineligibil)

*Dominik Solanke (ineligibil)

*Micky van den Ven (suspendat)

*Ben Davies (accidentat)

*Dejan Kulusevski (accidentat)

*James Maddison (accidentat)

*Mohammed Kudus (accidentat)

*Rodrigo Bentancur (accidentat)

*Richarlison (accidentat)

*Joao Palhinha (incert)

*Xavi Simons (incert)

*Archie Gray (incert)

*Pape Matar Sarr (incert)

În acest context, fanii lui Tottenham, îngroziți, au început să facă haz de necaz, constatând că, diseară, managerul Thomas Frank poate apela la public pentru a-și completa lotul!

