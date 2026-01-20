GALERIE FOTO „Probleme” de lux pentru tenisul românesc! Situație rară între Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în clasamentul WTA

Motive importante de satisfacție pentru tenisul feminin românesc, în prima lună a anului 2026.

Vești îngrijorător de bune pentru fanii tenisului din România. Actualizarea în timp real a clasamentului WTA le arată pe Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) ca fiind „vecine” pe locurile 34 și 35.

În urma rezultatelor din runda inaugurală a turneului de mare șlem de la Melbourne, între Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea a mai rămas o diferență de numai 4 puncte WTA, 1307 - 1303.

Cristian și Cîrstea ocupă locurile 34-35 WTA: despărțite de numai 4 puncte

Eliminată din turneu, în urma unei întâlniri cu numărul 19 mondial, Karolina Muchova, chiar în primul meci la Melbourne, Jaqueline Cristian poate fi acum depășită de Sorana Cîrstea, dacă cea din urmă va ajunge în turul trei al competiției din Australia.

Sorana Cîrstea, care a revenit de la 0-1 la seturi în meciul cu Eva Lys, din turul întâi al Openului de la Melbourne, ar putea să fie nevoită să o învingă pe Naomi Osaka - dublă campioană în Australia -, pentru a redeveni racheta numărul unu a României.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea rou ao 2026 tur 1
A treia jucătoare a României, Gabriela Ruse a coborât un loc în situația actualizată a ierarhiei mondiale, deși a reușit să treacă de primul tur în Australia, în urma unei victorii entuziasmante semnate în detrimentul ucrainencei Dayana Yastremska.

Jucătoarea din București ocupă acum locul 80 în clasamentul WTA, coborând o poziție, față de startul săptămânii.

Rezultatele româncelor în primul tur al Openului Australian

  • Gabriela Ruse - Dayana Yastremska 6-4, 7-5
  • Jaqueline Cristian - Karolina Muchova 3-6, 6-7 (6)
  • Sorana Cîrstea - Eva Lys 3-6, 6-4, 6-3

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian adelaide sferturi
