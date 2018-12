Contra i-a gasit fundas central lui Becali: "Ii recomand sa semneze cu FCSB, e cea mai buna varianta"

Cosmin Contra ii transmite lui Alex Pascanu ca ar fi foarte bine daca ar semna cu FCSB.

Cosmin Contra ii transmite deschis lui Alex Pascanu sa semneze cu FCSB. Titular in echipa U23 a lui Leicester, Pascanu intra in ianuarie in ultimele 6 luni de contract si poate semna cu orice club.

Fundasul de 20 de ani este in fata unei dileme: sa vina in Romania sau sa incerce sa ramana in Anglia, chiar si in liga a doua?

Contra spune ca FCSB e fix ce ii trebuie in momentul de fata.

"Chiar i-as recomanda sa semneze. Eu cred ca va juca Pascanu daca vine la Steaua. Si, automat, situatia lui se schimba, din jucator care joaca la U23 la Leicester, vine la Steaua si se bate la titlu aici, jucand meci de meci, pentru ca are calitati sa joace meci de meci."

"E clar ca daca as alege eu pentru el, e clar ca as alege sa mearga la Steaua, pentru ca stiu ca ar creste din toate punctele de vedere", a spus Contra la Telekomsport.