Gigi Becali jubilează! Fotbalistul de la FCSB face diferența în Nations League

Gigi Becali jubilează! Fotbalistul de la FCSB face diferența în Nations League Nations League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali are un motiv de bucurie în urma unui meci din Nations League.

TAGS:
FCSBRisto RadunovicSuperligaGigi Becali
Din articol

Cu toate că FCSB nu are niciun jucător în echipa națională a României, după ce Denis Drăguș s-a accidentat și nu a mai putut onora convocarea la lot, Gigi Becali are un motiv de bucurie în urma unui meci din Nations League.

Unul dintre jucătorii de bază de la FCSB din ultimii ani s-a remarcat într-o partidă jucată în Liga C a acestei competiții.

Jucătorul de la FCSB, decisiv într-o partidă din Nations League 

Este vorba despre Risto Radunovic, care a fost convocat în naționala Muntenegrului pentru partidele din Liga C, din Nations League. Fotbalistul de la FCSB a fost rezervă neutilizată împotriva Ciprului, în timp ce cu Armenia a intrat de pe bancă și jucat aproximativ 22 de minute.

Selecționerul Muntenegrului l-a titularizat pentru partida cu Letonia din runda a treia, iar acesta a contribuit la victoria echipei sale, scor 2-1.

Risto Radunovic a centrat la golul din minutul 3 al lui Vasilije Adzic și astfel și-a trecut în cont un assist.

  • Radunovic 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Fundașul stânga muntenegrean are 45 de meciuri în națională, pentru care a reușit un gol și patru pase decisive.

Risto Radunovic a adunat în acest sezon în tricoul lui FCSB șapte meciuri și o reușită.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
ARTICOLE PE SUBIECT
Karlo Muhar, "distrus" după o săptămână cu Reghecampf! Cum l-a numit pe noul antrenor de la FCSB
Karlo Muhar, "distrus" după o săptămână cu Reghecampf! Cum l-a numit pe noul antrenor de la FCSB
Marele talent cu clauză de 50 de milioane la FCSB s-a prăbușit: "Comanda mâncare și se juca FIFA până la 4 dimineața! MM voia să îi mai dea o șansă"
Marele talent cu clauză de 50 de milioane la FCSB s-a prăbușit: "Comanda mâncare și se juca FIFA până la 4 dimineața! MM voia să îi mai dea o șansă"
Fostul jucător de la FCSB, făcut praf înainte de meciul României: ”E mână moartă! Ce a făcut el vreodată la echipa națională?”
Fostul jucător de la FCSB, făcut praf înainte de meciul României: ”E mână moartă! Ce a făcut el vreodată la echipa națională?”
„Gigi Becali e 'The Special One'!” Fostul atacant rupe tăcerea după ce a primit un Matiz vechi din partea FCSB
„Gigi Becali e 'The Special One'!” Fostul atacant rupe tăcerea după ce a primit un Matiz vechi din partea FCSB
FCSB, transferul iernii în Superliga? "Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește"
FCSB, transferul iernii în Superliga? "Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește"
ULTIMELE STIRI
Reacția polonezilor imediat după cartonașul roșu primit de Drăgușin și după golul lui Lewandowski: ”Un cadou!”
Reacția polonezilor imediat după cartonașul roșu primit de Drăgușin și după golul lui Lewandowski: ”Un cadou!”
Polonia - România 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Lewandowski deschide scorul: „tricolorii” joacă în zece
Polonia - România 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Lewandowski deschide scorul: „tricolorii” joacă în zece
Radu Drăgușin, eliminare controversată în Polonia - România! Lewandowski a transformat lejer un penalty
Radu Drăgușin, eliminare controversată în Polonia - România! Lewandowski a transformat lejer un penalty
Cum a explicat Urban titularizarea lui Robert Lewandowski în Polonia - România
Cum a explicat Urban titularizarea lui Robert Lewandowski în Polonia - România
Ce a spus Daniel Pancu după ce Rapid a învins-o pe Genoa: „Sunt convins de asta”
Ce a spus Daniel Pancu după ce Rapid a învins-o pe Genoa: „Sunt convins de asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

FCSB, transferul iernii în Superliga? "Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește"

FCSB, transferul iernii în Superliga? "Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește"

Gică Hagi: ”Din păcate, a avut ghinion la antrenament. A făcut entorsă”

Gică Hagi: ”Din păcate, a avut ghinion la antrenament. A făcut entorsă”

Polonia - România 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Lewandowski deschide scorul: „tricolorii” joacă în zece

Polonia - România 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Lewandowski deschide scorul: „tricolorii” joacă în zece

Hagi, întrebat direct: "De ce îl iei la națională? Ocupi un loc degeaba!"

Hagi, întrebat direct: "De ce îl iei la națională? Ocupi un loc degeaba!"

Karlo Muhar, "distrus" după o săptămână cu Reghecampf! Cum l-a numit pe noul antrenor de la FCSB

Karlo Muhar, "distrus" după o săptămână cu Reghecampf! Cum l-a numit pe noul antrenor de la FCSB



Recomandarile redactiei
Polonia - România 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Lewandowski deschide scorul: „tricolorii” joacă în zece
Polonia - România 1-0, ACUM, pe Sport.ro! Lewandowski deschide scorul: „tricolorii” joacă în zece
Cum a explicat Urban titularizarea lui Robert Lewandowski în Polonia - România
Cum a explicat Urban titularizarea lui Robert Lewandowski în Polonia - România
Ce a spus Daniel Pancu după ce Rapid a învins-o pe Genoa: „Sunt convins de asta”
Ce a spus Daniel Pancu după ce Rapid a învins-o pe Genoa: „Sunt convins de asta”
Ocazie mare pentru România la Varșovia! Cum a ratat Tudor Băluță
Ocazie mare pentru România la Varșovia! Cum a ratat Tudor Băluță
Bosnia - Suedia 0-0, celălalt meci din grupa României în Nations League, pe Sport.ro, acum. Start meci!
Bosnia - Suedia 0-0, celălalt meci din grupa României în Nations League, pe Sport.ro, acum. Start meci!
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: ”Am semnat pe doi ani și jumătate”
Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: ”Am semnat pe doi ani și jumătate”
"Am ajuns la un numitor comun" FCSB, gata să bată palma cu jucătorul din "top 3"
"Am ajuns la un numitor comun" FCSB, gata să bată palma cu jucătorul din "top 3"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

stirileprotv Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

protv Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

stirileprotv Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!