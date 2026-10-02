Gigi Becali jubilează! Fotbalistul de la FCSB face diferența în Nations League

Cu toate că FCSB nu are niciun jucător în echipa națională a României, după ce Denis Drăguș s-a accidentat și nu a mai putut onora convocarea la lot, Gigi Becali are un motiv de bucurie în urma unui meci din Nations League.

Unul dintre jucătorii de bază de la FCSB din ultimii ani s-a remarcat într-o partidă jucată în Liga C a acestei competiții.

Jucătorul de la FCSB, decisiv într-o partidă din Nations League

Este vorba despre Risto Radunovic, care a fost convocat în naționala Muntenegrului pentru partidele din Liga C, din Nations League. Fotbalistul de la FCSB a fost rezervă neutilizată împotriva Ciprului, în timp ce cu Armenia a intrat de pe bancă și jucat aproximativ 22 de minute.

Selecționerul Muntenegrului l-a titularizat pentru partida cu Letonia din runda a treia, iar acesta a contribuit la victoria echipei sale, scor 2-1.

Risto Radunovic a centrat la golul din minutul 3 al lui Vasilije Adzic și astfel și-a trecut în cont un assist.