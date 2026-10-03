Antrenorul va debuta pe 10 octombrie pe Arena Națională, cu Oțelul Galați, iar în această perioadă lucrează la baza FCSB-ului cu jucătorii pe care îi are la dispoziție. Recent, Reghecampf a primit și două vești bune: doi fotbaliști accidentați în ultima perioadă sunt apți și s-au alăturat lotului.

Dylan Batubinsika (30 de ani) a suferit o accidentare la echipa națională RD Congo și a revenit la FCSB în urmă cu aproape o săptămână, pentru mai multe investigații. După ce a efectuat un RMN, s-a constatat că fundașul este apt, astfel că se antrenează acum alături de colegii săi.

Veste bună pentru Reghecampf la FCSB! Batubinsika și Mihai Popescu au revenit

A doua veste bună este reprezentată de revenirea lui Mihai Popescu (33 de ani), fundașul care nu a apucat să evolueze pentru FCSB în acest sezon din cauza unei accidentări la genunchi. Acum, jucătorul este sută la sută apt și ar putea fi în lot cu Oțelul, scrie golazo.ro.

Rămâne de văzut dacă Popescu va fi sau nu forțat în următoarea perioadă, ținând cont că acesta a mai avut și anul trecut o accidentare gravă, care l-a ținut departe de gazon peste jumătate de an.

"Au fost foarte multe greșeli personale, mai ales la ultimul meci. Probabil și atmosfera a contat. După ce primești unul, două goluri, ai un moment de rătăcicre. Vom discuta, vom analiza, vom încerca să nu mai avem parte de asemenea momente, dar eu am mare încredere în jucători și echipă. Va fi o perioadă în care fața multor jucători va fi alta, veți vedea”, spunea Reghecampf, după ce a preluat echipa.

La capitolul fundașilor centrai, FCSB mai are probleme cu Siyabonga Ngezana, aflat în perioada de recuperare după intervenția chirurgicală suferită și scos de pe lista LPF până în iarnă.