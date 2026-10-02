Karlo Muhar, despre transferul la FCSB: "Așa a fost scriu, să ajung acum"

După trei sezoane în tricoul lui CFR Cluj, Karlo Muhar a făcut pasul la FCSB. Mijlocașul croat a purtat negocieri cu Gigi Becali și în trecut, însă abia acum a fost posibilă mutarea.

Într-un interviu acordat pentru PRO TV, Muhar a vorbit despre notorietatea celor de la FCSB și despre sentimentul de "club mare" pe care îl trăiește la formația roș-albastră.

"A fost o vară interesantă. Am început la un alt club, apoi am venit aici. Sunt foarte bucuros aici, se simte puterea acestui club, se simte că e un club mare atât în vestiar, cât și în afara lui.

Am mai avut în trecut niște negocieri cu FCSB, dar nu am mai ajuns din alte motive. Așa a fost scris, să ajung acum. Sunt de 3-4 ani în România și știu cât de important este acest club pentru țară. E un club special, în toată lumea se știe de FCSB", a spus Karlo Muhar, pentru PRO TV.

Karlo Muhar: "Reghecampf e 'The Special One'. Toți avem febră musculară, una dintre cele mai dificile săptămâni"

După două meciuri jucate sub comanda lui Marius Baciu, Muhar lucrează de aproximativ o săptămână cu Laurențiu Reghecampf, cel pe care îl numește "The Special One" - porecla lui Jose Mourinho din trecut. Croatul vorbește și despre antrenamentele spartane din ultimele zile.

"Cred că această pauză a venit la momentul potrivit. Au venit mulți jucători noi și avem nevoie să ne regrupăm, să ne conectăm cu staff-ul, să lucrăm tactic și fizic. Sper că vom face asta și o vom demonstra pe teren.

Am avut parte de niște antrenamente foarte dificile. Reghecampf este "The Special One", are o aură diferită și îți poți da seama că e un mare antrenor. Se vede că știe ce face, e încrezător când vorbește cu tine, iar asta e foarte important pentru un jucător - să își vadă antrenorul încrezător, iar ulterior și el poate deveni.

Sincer, nu îl știam pe antrenor înainte să ajungă aici, dar mulți oameni mi-au vorbit despre el. Mi-au spus că e un antrenor foarte bun. Nu știam nici de antrenamentele lui spartane, dar le-am experimentat acum. Toți avem febră musculară. A fost foarte, foarte greu. Una dintre cele mai dificile săptămâni din pregătirea mea fotbalistică. Încă simt durere, dar era necesar să lucrăm", a mai spus Muhar.