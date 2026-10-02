Având în vedere că Denis Drăguș este accidentat, Gică Hagi se mai poate baza doar pe Daniel Bîrligea pe postul de atacant central, după accidentarea suferită de Louis Munteanu. Din acest motiv au început din nou discuțiile legate de neconvocarea lui Ianis Stoica, atacantul care are cifre foarte bune la Estrela Amadora, în Portugalia. Fostul atacant de la FCSB și Hermannstadt are patru goluri și două pase decisive în șapte meciuri.

”Mihăilă nu joacă, să zicem că pe Man nu îl scoți, Bîrligea e al treilea atacant în Italia, Louis Munteanu joacă în MLS, dar nu prea dă goluri. E un jucător de calitate, de la care te aștepți oricând să dea un gol de nicăieri. Acum te gândești la un Florin Tănase. De ce l-aș convoca pe Florin Tănase și nu l-aș convoca pe Ianis Stoica?”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.

Selecționerul Gică Hagi a transmis că Florin Tănase poate fi considerat o alternativă pentru Daniel Bîrligea, însă comentatorul Ion Alexandru este de altă părere despre fostul jucător de la FCSB, care a ajuns de curând la Omonia Nicosia.

Jurnalistul este convins că Ianis Stoica ar fi fost o alternativă mai bună decât Florin Tănase, un fotbalist despre care spune că nu a demonstrat niciodată nimic la echipa națională.

”Florin Tănase e un mister, e clar că Gică Hagi îl apreciază pentru ceea ce a fost, nu pentru ceea ce este. Florin Tănase mi-a lăsat o impresie foarte proastă la meciul cu Suedia. Intrarea sa pe teren nu a produs absolut nimic.

Mi s-a părut că e un fotbalist care a intrat așa <Hai că m-a rugat domnul Hagi, intru și eu câteva minute, dacă greșesc patru pase din cinci, aia e. Tot o să rămân, nu o să mă trimită acasă!>>. E vorba despre atitudine, mie asta nu îmi place la Tănase în general.

Mi se pare că are o atitudine nepotrivită pentru fotbal, fiind un jucător ok, având o experiență. Uitându-ne puțin la atitudinea sa din meciul cu Suedia, mi s-a părut că nu a avut cea mai bună prezență pe teren. Poate, la meciul cu Polonia, Florin Tănase este soluția magică pe care o vom lăuda la finalul meciului, dar, din păcate, mie mi s-a părut mână moartă, iar folosirea sa la meciul cu Suedia a fost mai mult un minus decât un plus.

Ianis Stoica era o soluție mai bună decât Florin Tănase. Ianis Stoica nu putea să joace toate posturile pe care le joacă Florin Tănase, dar cred că ar fi fost o variantă mai bună. Să îmi spună și mie cineva ce a făcut vreodată la echipa națională Florin Tănase.

Nu este un fotbalist care a livrat ceva vreodată la echipa națională. Dacă luăm post pe post fotbaliștii care au jucat în meciul cu Suedia, despre fiecare dintre ei putem spune că a făcut ceva pentru echipa națională și a arătat că merită să fie la echipa națională. Tănase mi s-a părut întotdeauna că vine așa din obligație la echipa națională. Aș vrea să văd jucători cu foame”, a spus Ion Alexandru.