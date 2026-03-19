Dinamo a reușit să recupereze doi jucători care, inițial, erau indisponibili pentru această partidă. Kennedy Boateng, care a lipsit în meciul cu Rapid, dar și Andrei Mărginean, proaspăt revenit după operația pentru apendicită, sunt titulari în meciul cu Universitatea Craiova.

Zeljko Kopic a ales, din nou, să improvizeze pentru postul de atacant. Având în vedere că nu-i are la dispoziție pe Mamoudou Karamoko și George Pușcaș, croatul îl trimite ca ”vârf” pe Alberto Soro.

”Câinii” au nevoie neapărat de o victorie, având în vedere că vin după patru înfrângeri la rând. De partea cealaltă, Universitatea vrea să țină pasul cu primul loc și vrea revanșa după înfrângerea-surpriză din etapa precedentă, cu FC Argeș, scor 0-1.

Dinamo - Universitatea Craiova, ora 20:30 | Echipele de start:

Dinamo : Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Musi, Soro, Armstrong

Rezerve: Roșca, Milanov, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Ngiuwu, Pop

Universitatea Craiova : Isenko - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Mora, Anzor, Matei, Băluță, Bancu - Etim, Baiaram

Rezerve: Popescu, Crețu, Ștefan, Stevanovic, Badelj, Cicâldău, Al Hamlawi, Nsimba, Băsceanu, Teles, Houri, Barbu

Pentru următorul meci al lui Dinamo, cu Universitatea Craiova, CCA l-a trimis la centru pe Horațiu Feșnic, care va fi ajutat la cele două linii de Valentin Avram și Alexandru Cerei, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Valentin Avram. În camera VAR se vor afla Florin Andrei și Romică Bîrdeș.

Horațiu Feșnic a mai arbitrat două meciuri ale lui Dinamo din acest sezon de Superliga. În ambele ocazii, "câinii" s-au impus: 4-3 contra lui FCSB și 3-2 împotriva celor de la Farul.

Feșnic a arbitrat și trei partide ale Universității Craiova din acest sezon de Superliga: 0-1 cu Oțelul Galați, 4-0 împotriva celor de la Petrolul și 1-1 cu Rapid.