Internaționalul român a semnat cu gruparea din ”Ștefan cel Mare” după ce a fost liber de contract în ultimele opt luni. Negocierile dintre cele două părți au avut loc și în iarnă, dar atunci Pușcaș aștepta o ofertă mai bună din străinătate.

Atacantul nu a apucat să debuteze, momentan, sub comanda lui Zeljko Kopic. A avut nevoie de o perioadă pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică, astfel că va putea fi apt după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale.

Primirea călduroasă pe care i-au oferit-o fanii dinamoviști l-a impresionat plăcut pe Pușcaș, dezvăluie crainicul echipei, Ștefan Știucă.

George Pușcaș a rămas impresionat de fanii lui Dinamo

"Pușcaș nu este arogant. Este foarte smart. Este un globetrotter. Vorbește romgleză (n.r. combinație între română și engleză). Este foarte deștept! Ca să nu mai spun că îl văd în vestiar înainte de meci, îl văd la pauză și îl văd și după meci.

George știe în ce moment al carierei este și, efectiv, este un leu într-o junglă în care nu avem atât de multe prădătoare grele. El chiar este un AK-47. La ce înseamnă Pușcaș în fotbalul din ultimii 10 ani, ar trebui să fluiere! Nu vreau să pun presiune pe George sau ceva, dar noi ne gândim că este mult peste nivelul SuperLigii! S-a simțit foarte bine.

A zis: 'Eu nu am mai jucat în România de la 16 ani. Nu mă așteptam să fie atâtea mii de oameni care să mă primească cu bucurie la meci. Ultimele mele meciuri cu naționala sunt amintiri mixte'. Și el are până la urmă 50 și ceva de selecții la națională”, a spus Știucă, potrivit iamsport.ro.

George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an

Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan.

Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.