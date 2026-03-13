LIVE TEXT Universitatea Craiova - FC Argeș, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Play-off palpitant în Superliga României

Alexandru Hațieganu
Universitatea Craiova - FC Argeș, de la 20:30, în prima etapă a Superligii României, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Superliga play-off universitatea craiova - fc argeș
Universitatea Craiova întâlnește formația FC Argeș, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul 'Ion Oblemenco' din Craiova, într-o partidă contând pentru prima etapă a play-off-ului Superligii.

Universitatea Craiova - FC Argeș, LIVE TEXT de la 20:30

Se întâlnesc echipele contra cărora s-au tras cele mai puține șuturi pe poartă: Universitatea Craiova - 86, FC Argeș - 98. Oltenii au cel mai bun atac din campionat, 53 de goluri marcate. Aceștia au înscris în toate cele 15 partide jucate în ediția actuală din postura de gazde. FC Argeș este formația cu cele mai multe meciuri fără gol încasat – 15, dintre care opt în deplasare.

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că FC Argeș, adversara din prima etapă a play-off-ului Superligii, nu primește multe goluri deoarece este agresivă în apărare, dar a menționat că a lucrat cu jucătorii săi la acest aspect.

'Urmează primul meci din play-off împotriva unei echipe bune care face un sezon foarte bun. Cred că meciul trecut jucat de noi cu FC Argeș nu contează în acest moment. Ei nu primesc multe goluri pentru că joacă foarte agresiv în apărare, au și o organizare foarte bună. Noi am lucrat la acest aspect în ultimele zile și suntem pregătiți pentru confruntarea cu ei. Eu am încredere în jucătorii mei și și știu că mâine vor da totul pentru a câștiga cele trei puncte puse în joc', a spus el.'FC Argeș poate evolua în diferite sisteme și le schimbă de obicei pe parcursul unui joc.

Are și jucători foarte buni, cu experiență, însă concentrarea trebuie să fie pe ceea ce facem noi în teren pentru că ne dorim să adunăm încă trei puncte în clasament. FC Argeș este bună pentru că joacă foarte bine ca echipă. Dar sigur că au și jucători care pot decide singuri un meci. Nu este bine să ne uităm la clasament, toți adversarii sunt valoroși', a adăugat Filipe Coelho

.Absența jucătorilor Anzor Mekvabișvili, Tudor Baluță și David Matei la meciul de vineri nu reprezintă o problemă, susține tehnicianul.'Nu e o problemă absența lor din lot pentru că eu am la dispoziție 27-28 de jucători care pot intra în primul unsprezece. Sigur, ca antrenor, mi-ar plăcea să am absolut toți jucătorii la dispoziție, dar faptul că unii nu sunt nu trebuie să fie o scuză. Sunt sigur că jucătorii care vor intra mâine își vor face treaba', a explicat Coelho.

  • Un duel interesant de urmărit este și cel dintre atacanții Steven Nsimba (1.452 minute) și Ricardo Matos (1.448 minute), fiecare cu câte nouă goluri marcate și trei pase decisive oferite.
  • Craiovenii s-au impus în șapte dintre precedentele 10 dispute directe din principala competiție internă, interval în care argeșenii au câștigat doar de două ori.
