Pugilistul român continuă parcursul impecabil în boxul profesionist, reușind să tranșeze rapid disputa cu Alexandru Ioniță. Deși Ioniță este un sportiv cu experiență și fost coleg de lot național cu Robert Jitaru, diferența s-a făcut rapid în ring. Meciul s-a încheiat după doar un minut și jumătate, arbitrul oprind confruntarea în favoarea lui Jitaru.

Imediat după victorie, sportivul a explicat pentru SPORT.RO cum a trăit momentul din ring și a recunoscut că emoțiile nu l-au ocolit, chiar dacă a dominat autoritar.

„Meciul nu a fost foarte lung, am reușit să câștig destul de repede, în prima repriză, după un minut și 30 de secunde, prin KO tehnic. Emoțiile au fost prezente pe întreg parcursul cestor zile, dar nu foarte ridicate, indiferent ce adversar aș avea, mă consum și pun suflet”, a spus pugilistul.

Planuri mari pentru aprilie

Dincolo de victoria din ring, Robert Jitaru se confruntă cu o situație ingrată specifică startului de carieră la profesioniști. Deși își dorește adversari puternici, mulți dintre cei clasați sus refuză să urce în ring cu el. Riscul de a pierde în fața unui nou-venit este prea mare pentru poziția lor în clasament, iar aspectul financiar devine singura motivație.

„Sunt și oarecum «proaspăt» în boxul profesionist, fiind la al doilea meci, iar ei își pot pierde poziția (n.r. - dacă pierd) în rangul clasamentului. Nu riscă să lupte nimeni cu mine, decât pentru bani.

Urmează câteva zile de recuperare și căutarea unui nou meci, cel mai probabil în luna aprilie. Îmi doresc adversar mai puternic și pe o poziție mult mai bună în topul categoriei mele, în orice caz, vreau să îi mulțumesc și lui Ioniță pentru acceptarea acestui meci, el se luptă la o categorie mai joasă decât categoria mea de greutate. A fost foarte dificil să îmi găsească un adversar internațional care să accepte lupta cu mine, iar Ioniță a acceptat pe ultima sută de metri, mai exact cu o săptămână înainte de meci”, a mai transmis Jitaru, în exclusivitate pentru SPORT.RO.

Sportivul a marcat momentul și pe rețelele de socializare, mulțumind staff-ului care îi stă alături în această nouă etapă a carierei.

„Al doilea meci bifat în boxul profesionist. O nouă victorie, o nouă experiență. Mulțumesc întregii mele echipe pentru implicare și tuturor sponsorilor mei pentru susținere. Drumul continuă”, a scris Robert Jitaru pe Instagram.