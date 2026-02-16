La ultimul meci al ”Câinilor Roșii” de pe Arena Națională, a avut loc un confict uriaș la final.

Măsura luată de Dinamo la meciul cu Unirea Slobozia

Ștefan Baiaram a intrat într-un conflict cu un suporter dinamovist aflat chiar lângă tunelul care duce la vestiare.

Jucătorul Craiovei și suporterul cu pricina s-au scuipat, motiv pentru care Baiaram a fost suspendat două etape.

Astfel, pentru meciul cu Unirea Slobozia, bucureștenii s-au decis să ia măsuri, așa că au întins o bandă din plastic în tribună pentru a le interzice accesul fanilor în imediata apropiere a tunelului.

De altfel, în zonă au fost poziționați și mai mulți stewarzi pentru a se asigura că niciun fan nu va încălca marcajul.