Giuleștenii traversează cea mai slabă perioadă a sezonului, bifând trei partide consecutive fără victorie. După eliminarea din Cupa României și înfrângerea categorică de la Ovidiu (1-3), visul primului titlu după 23 de ani pare tot mai îndepărtat pentru formația antrenată de Costel Gâlcă.

Președintele Rapidului a intervenit la PrimaSport și a analizat situația critică, punând accentul pe greșelile majore din compartimentul defensiv.

Îngrijorare maximă înainte de play-off

Oficialul rapidist a tras un semnal de alarmă, recunoscând că jocul echipei s-a prăbușit în ultimele etape, începând cu duelul împotriva Petrolului (scor 1-1).

„E clar că în ultima perioadă, cel puţin în ultimul meci, am jucat execrabil defensiv. Defensiv, cred că e cel mai prost meci din tot sezonul. Sunt îngrijorat în perspectiva următoarelor meciuri. Sunt îngrijorat, normal. Până acum am arătat într-un anumit fel, până la meciul cu Petrolul. Ne-am făcut punctele aşa cum am preconizat, dar după meciul cu Petrolul, cele trei meciuri, Petrolul, CFR şi Farul, am stat foarte prost. N-avem cum să ne batem la titlu dacă jucăm defensiv aşa. Sper să fie doar o pasă şi să fie ok că a fost acum şi nu în play-off”, a transmis Angelescu.

Pentru Rapid urmează duelul cu Dinamo din etapa cu numărul 28, programat sâmbătă, de la ora 20:30.