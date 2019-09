Cum a REVOLUTIONAT-O Dusan Uhrin pe Dinamo! Dan Nistor, impresionat de antrenorul ceh: "Se vad multe schimbari!" 

Dinamo a obtinut a doua victorie la rand si a ajuns la doua puncte de playoff.

Dusan Uhrin i-a impresionat pe dinamovisti in doua saptamani. I-a preluat de pe ultimul loc si i-a adus aproape de playoff dupa 1-0 in deplasarea dificila de la Sepsi. Dan Nistor spune ca cehul a schimbat mai multe in timpul scurt si urmeaza si alte noutati care o vor ajuta pe Dinamo sa ajunga in sfarsit in playoff.



"Si ei puteau sa castige, ne bucuram ca nu s-a intamplat asta. Ma bucur pentru Iliuta, e golgheterul nostru, sper sa nu se opreasca aici", a spus Dan Nistor la PROX.

Nistor nu e suparat pe Contra. Spune ca era greu sa joace la nationala dupa accidentare, insa nu si-a luat gandul de la o convocare pe viitor.

"Legat de nationala, era destul de greu sa ma cheme selectionerul, am fost accidentat. Sper ca pe viitor sa continuu pe aceasta cale si sa ma cheme pana la urma.

Sunt apt 100%, la mine e ceva nativ, chiar daca nu fac pregatirea tot pot sa alerg. nu m-a sunat nimeni de la nationala, sunt apt, puteam sa joc.





Cred ca playoff-ul e un obiectiv realizabil. Sa nu ne imbatam cu apa rece. Urmeaza pauza de doua sapatamni, trebuie sa muncim mult mai tare, trebuie sa continuam pe aceasta cale."



Ce a schimbat Dusan Uhrin la Dinamo

"Ne simtim extraordinar cu Dusan Uhrin, se vad multe lucruri la echipa, nu mai primim gol, se vede ca se lucreaza la antrenamente. E un tip agresiv si disciplinat. Face niste antrenamente foarte scurte si foarte intense. Atmosfera e extraordinara, chiar saptamana asta vom avea un gratar frumos cu conducerea clubului, cu toata lumea. Dusan l-a organizat, nu eu. Asteptam sa urcam in clasament, apoi poate organizez eu ceva frumos la Rucar.", a spus Nistor.

Dan Nistor nu crede ca Pintilii se va retrage si spera ca se va duela cu el intr-un Dinamo - FCSB din playoff.

"Nu cred ca se va retrage, s-a grabit foarte mult cu declaratia aia, cred ca poate sa mai joace. Inca nu am discutat despre Dinamo - FCSB, mai sunt etape destule, cred ca mai are de jucat fotbal, nu se retrage. Sunt convins ca nu ne intalnim in playout, sper din tot sufletul."

Cat despre meciul anului dintre Romania si Spania, Nistor spera la cel putin un egal pe National Arena.



"Imi doresc din tot sufletul sa facem macar un egal, va fi greu, dar avem nevoie de un rezultat bun pentru calificare"