Dinamo a mai reusit un transfer. L-a adus de la Venezia pe mijlocasul Roberto Strechie.

Nascut in Italia, Roberto Strechie are si cetatenie romana. Pustiul de 19 ani e un produs al Veneziei, la care a si jucat in Serie B. Sezonul trecut, Strechie a fost imprumutat la Lucchese, in Serie C, unde a jucat 14 meciuri. La prima echipa a Veneziei, actualul dinamovist are 3 aparitii.

Strechie a facut vizita medicala la INMS si a intrat deja la antrenamente alaturi de colegii de la Dinamo.