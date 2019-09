Dinamo da lovitura! A refuzat FCSB si vine in aceasta seara sa semneze cu echipa lui Negoita

Dinamo aduce un jucator care a impresionat in trecut in "Stefan cel Mare".

Fundasul Ante Puljic a ajuns la un acord cu Dinamo si vine in aceasta seara in Romania pentru a semna cu echipa din "Stefan cel Mare". Puljic va efectua vizita medicala marti, iar apoi va semna un contract pe doua sezoane. Croatul vine din postura de jucator liber de contract.

Jucatorul croat a mai fost dorit si de FCSB, care a intrat pe fir dupa o neintelegere dintre dinamovisti si Puljic din cauza ofertei pe care acesta a primit-o, care ar fi fost diferita in acte fata de intelegerea verbala. Dinamovist convins, Puljic a refuzat orice oferta din partea FCSB-ului si a acceptat sa revina la Dinamo.

Singurul gol inscris la Dinamo a fost in poarta rivalei FCSB



Pujlic a fost adus de catre Mircea Rednic in sezonul 2015/2016, unde a evoluat in 16 partide in tricoul "cainilor", reusind sa marcheze o singura data, intr-un meci de Cupa Romaniei, terminat la egalitate, scor final 2-2.