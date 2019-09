SEPSI - DINAMO 0-1 | Dusan Uhrin, fericit dupa a doua victorie consecutiva: "Mai avem mult de lucrat" Dinamo, la 2 pct de PLAYOFF

Cu Dusan Urhin pe banca, Dinamo se ridica de pe ultimul loc si ajunge la 2 puncte de playoff. A fost 1-0 in deplasarea de la Sepsi, gol marcat de Daniel Popa in minutul 83.



Dusan Uhrin: Am avut si noroc pentru ca am inscris!

"A fost un meci dificil, am avut multe ocazii si am avut noroc ca am inscris. Incet, incet, lucram in defensiva, e important ca nu am primit gol.

Nu cred ca sunt jucatorii mai buni acum, trebuie sa dam mai multe goluri, sa jucam mai sigur, am avut multe ocazii azi, e important pentru mine. E important sa jucam asa cum imi doresc. Nistor e un jucator cheie pentru noi.

Avem 2 zile libere acum, au nevoie de putina odihna, apoi incepem sa lucram din nou la viteza, sa ne aparam mai bine, trebuie sa muncim in multe zone. Am vrut sa jucam la 4-3-3, dar ne schimbam in 4-2-3-1 de multe ori. Nu stiu cand va fi Puljic pregatit sa joace, am vorbit cu el, trebuie sa-l vad, sa imi dau seama.

Pentru mine e mai bine ca nu avem jucatori la nationala, ne astepta meciuri dificile. Cateodata e mai bine, dar trebuie ca jucatorii sa ajunga la nationala, e nivelul maxim pentru orice jucator", a spus Uhrin la finalul meciului.

Dinamo ocupa locul 9 in clasamentul Ligii 1, cu 9 puncte in 8 partide, la egalitate cu Sepsi. Botosani, ocupanta locului 6, are 11 puncte, la fel si Astra pe locul 7.