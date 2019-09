SEPSI - DINAMO, LIVE 21:00 | Dinamo cauta a doua victorie consecutiva, Sepsi vine dupa doua egaluri consecutive! Echipele probabile

Sepsi - Dinamo este in aceasta seara, de la ora 21:00, livetext pe www.sport.ro si aplicatia sport.ro

Dinamo s-a impus etapa trecuta in fata celor de la Hermannstadt cu 3-0 si cauta a doua victorie in clasament, care o poate urca peste FCSB in clasament. "Cainii" se situeaza pe locul 11 in clasament, iar in cazul unei victorii pot urca pana pe pozitia a 8-a. De partea cealalta, Sepsi vine dupa doua egaluri consecutive, cu campioana CFR si Clinceni si se claseaza pe locul 8. In cazul unui succes in aceasta seara, formatia antrenata de Csaba Laszlo poate urca pe locul 6, loc de play-off.

Echipele probabile:

Sepsi: Fejer-Kylen, Barisic, Tincu, Stefan- Bouhenna, Gal-Andrezly, Vasvari, Flores, Hamed, Safranko

Dinamo: Piscitelli-Ciobotariu, Klimavicius, Popescu, Corbu, Nistor, Flip, Fabbrini, Sorescu, Montini, Neicutescu

Antrenorul lui Dinamo nu mai asteapta transferuri



Dusan Uhrin a vorbit despre partida cu Sepsi de luni seara si a dezvaluit un lucru de care ii este teama mai multe decat orice: penalty-urile!

"Sepsi nu a marcat multe goluri, dar nu a primit nici multe goluri. Au multe remize, iar daca vrem sa castigam trebuie sa inscriem minimum doua goluri. Ei au marcat de fiecare data cel putin un gol.

Mai este o zi pentru a transfera jucatori, dar nu este important pentru mine. Lucrez cu jucatorii pe care ii am, iar asta este mult mai important pentru mine.

Vom lupta cu ei si vom vedea ce se va intampla. Ieri a fost meciul dintre Astra si CFR si toata lumea a vazut ce s-a intamplat. Fiecare meci are parte de un penalty. Nu am mai vazut asa ceva niciodata in viata mea. Chiar fiecare meci. imi este frica de jocul din careu. In careul nostru" a spus Dusan Uhrin in conferinta de presa.

Dinamo s-a inteles cu Puljic



Fundasul Ante Puljic a ajuns la un acord cu Dinamo si vine in Romania pentru a semna cu echipa din "Stefan cel Mare". Puljic va efectua vizita medicala marti, iar apoi va semna un contract pe doua sezoane. Croatul vine din postura de jucator liber de contract.

Jucatorul croat a mai fost dorit si de FCSB, care a intrat pe fir dupa o neintelegere dintre dinamovisti si Puljic din cauza ofertei pe care acesta a primit-o, care ar fi fost diferita in acte fata de intelegerea verbala. Dinamovist convins, Puljic a refuzat orice oferta din partea FCSB-ului si a acceptat sa revina la Dinamo. Singurul gol inscris la Dinamo a fost in poarta rivalei FCSB.

Pujlic a fost adus de catre Mircea Rednic in sezonul 2015/2016, unde a evoluat in 16 partide in tricoul "cainilor", reusind sa marcheze o singura data, intr-un meci de Cupa Romaniei, terminat la egalitate, scor final 2-2.