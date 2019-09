SEPSI - DINAMO: Galeria dinamovista, evacuata cu gaze lacrimogene din stadion! Scandal la Sfantu Gheorghe. FOTO

Galeria lui Dinamo a fost evacuata din stadion la inceputul meciului.

Suspendata in continuare, galeria lui Dinamo s-a prezentat la Sfantu Gheorghe in numar mare, insa n-a rezistat mult in arena.

Cei peste 100 de ultrasi dinamovisti n-au avut insemne cu Dinamo, insa au intrat rapid in conflict cu fanii de la tribuna a II-a si au sfarsit prin a fi evacuati de fortele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene.

Suporterii au fost reprimiti mai tarziu in arena, insa intr-un sector izolat. Galeria lui Dinamo e suspendata si nu are voie sa se prezinte la meciuri in forma organizata.



