BREAKING NEWS | A SEMNAT! LOVITURA data de Universitatea Craiova pe final de playoff!

Universitatea Craiova a anuntat oficial ca a ajuns la o noua intelegere cu unul dintre cei mai valorosi jucatori ai echipei.

Elvir Koljic (25 de ani) a semnat un nou contract cu Universitatea Craiova, valabil pana in vara anului 2025. Anuntul a fost facut oficial de olteni!

Atacantul bosniac este evaluat la 1.30 milioane de euro, potrivit Transfermarkt si este unul dintre remarcatii echipei din ultimele etape.

Koljic a fost absent in prima parte a sezonului din cauza mai multor accidentari, insa in cele cinci partide de la reluarea Ligii 1, atacantul bosniac a inscris cinci goluri.

Sase goluri si doua pase decisive are Koljic in cele 16 meciuri jucate pentru Craiova in acest sezon.

Atacantul a fost adus in 2018, de la Krupa (Bosnia), in schimbul a 450.000 de euro.