Un fost oficial de la Universitatea Craiova il desfiinteaza pe Dan Petrescu: "Este un mercenar ca ia 500 de mii de euro salariu"

Dupa infrangerea in fata Craiovei, Dan Patrescu a acuzat-o pe Universitatea Craiova ca ar beneficia de un arbitraj favorabil.

Silvian Cristescu, fost jucator la Universitatea Craiova, l-a numit pe antrenorul lui CFR mercenar care de fiacere data cand pierde da vina pe arbitraj.

"Nu poti sa spui ca CFR este familia lui Dan Petrescu din moment ce este un mercenar ca ia 500 de mii de euro salariu, atata are Dan Petrescu salariu la CFR, 500 de mii de euro pe an. Cand pierde cred ca e singurul antrenor din Romania sau din lume care cand a pierdut, de vina a fost arbitrajul. Mai nou nu face referire doar la echipa din sud, face referire si la celalalte echipe din tara care se afla in lupta pentru titlu. Anul trecut a fost cu FCSB, anul asta asta suntem noi.

Ce a facut Universitatea Craiova de-a lungul istoriei ei de este asa de acuzata acum in privinta arbitrajului?Practic nu imi dau seama si il intreb pe domnul Dan Petrescu ce face la Cluj. Antreneaza sau este critic arbitri? Sa nu uitam meciul de la CFR ca nu gaseau "varza" si nu am avut nicio explicatie a lui Dan Petrescu pentru ce s-a intamplat in prima repriza, a declarat oficialul Craiovei pentru PRO X.