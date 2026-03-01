Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, de Asteras Tripoli, în etapa a 23-a din campionatul grec.

Răzvan Lucescu, încă o victorie în Grecia

Pe Toumba Stadium, PAOK a deschis scorul încă din minutul 7, prin Dimitrios Chatsidis.

Alb-negrii au măcinat apoi în gol aproape întreg meciul deşi statistica a fost de partea lor: 64 la sută posesie, patru mari şanse de gol, 20-3 raportul şuturilor la poarta şi şapte intervenţii decisive ale portarului advers, faţă de doar una a lui Tsiftsis.

Însă golul care a liniştit suporterii a venit abia în minutul 89, când a înscris Andrija Zivkovic.

PAOK s-a impus cu 2-0 şi e pe locul al treilea, cu 50 de puncte, la trei puncte de echipele de pe locurile 1 şi 2, Olympiacos şi AEK. Însă Lucescu Jr şi compania au un meci în minus.

Clasamentul din Grecia, după PAOK - Asteras 2-0: