Piteștenii au ajuns la 49 de puncte, în timp ce roș-albaștrii au rămas la 43, cu un meci în minus. La egalitate de puncte, FC Argeș are avantajul meciurilor directe.

FCSB joacă în această seară cu UTA, partida fiind în desfășurare și transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro. La pauză, scorul este 1-3.

Record personal pentru Mihai Lixandru, chiar după ce FCSB a ratat play-off-ul

Mihai Lixandru a deschis scorul cu un gol superb de la aproximativ 30 de metri. UTA a egalat în minutul 17 prin Abdallah, fost jucător la Dinamo, însă FCSB a reacționat rapid. Cisotti a readus echipa în avantaj în minutul 25, iar Lixandru a lovit din nou în minutul 34.

Pentru mijlocașul de 23 de ani este prima „dublă” din carieră. La ora redactării articolului, Lixandru are nouă goluri și șapte pase decisive în carieră.

La FCSB a bifat patru goluri și patru assist-uri în 99 de meciuri. A mai înscris pentru CS Mioveni (un gol, două assisturi), Pandurii Târgu Jiu (un gol, un assist) și Gaz Metan (un gol).

FCSB va termina sezonul regular sâmbătă, 7 martie. Bucureștenii vor primi vizita celor de la „U” Cluj, echipa calificată în play-off. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00.