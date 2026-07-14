Campioana en-titre Farul Constanța din Superliga Feminină a înregistrat astăzi transferul lui Natalie O'Sullivan , mijlocaș american de 22 de ani provenit de la CSU Bakersfield Roadrunners din SUA.

Sezonul trecut, conform site-ului oficial CSU Bakersfield Roadrunners, O'Sullivan ”a jucat în toate cele 19 meciuri, 12 dintre ele ca titulară, și a bifat 1.001 minute pe gazon”.

În plus, mai precizează sursa citată, ”a fost numită jucătorul săptămânii în septembrie după ce a înscris în trei meciuri consecutive”.

Natalie O'Sullivan a semnat cu Farul, la fel ca Melinda Nagy, prezentată oficial astăzi

Tot astăzi, a fost prezentată oficial și ”tricolora” Melinda Nagy.

”Farul a ajuns la un acord cu jucătoarea Melinda Nagy, care a semnat un contract valabil până în vara anului următor cu formația noastră. Născută la Cluj, la 4 februarie 2000, Melinda Nagy evoluează pe postul de fundaș central, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul echipei Unirea Alba Iulia.

A debutat la seniori încă de la 15 ani, pentru Universitatea Cluj, iar la 17 ani a bifat primele selecții pentru prima reprezentativă a României. Are 1,65m și 63kg și în carieră a mai jucat pentru Politehnica Timișoara și în Ungaria pentru Diósgyőri VTK.

''Am primit cu bucurie oferta Farului, pentru că atunci când ești dorită de campioana României este cu adevărat o împlinire. Este o nouă provocare, mai ales că voi avea ocazia să particip din nou la meciuri din Champions League și să câștig trofee, lucru pe care fiecare sportiv și-l dorește. Am făcut deja câteva antrenamente alături de noile colege, cu unele mă cunoșteam deja și mă bucur pentru pasul pe care l-am făcut. Este un grup foarte bun și cred că le vom oferi momente frumoase fanilor și în acest sezon'', a declarat noua jucătoare a Farului”, conform site-ului oficial Farul Constanța.

Farul Constanța, campioana SuperLigii Feminine, și-a aflat adversarele din preliminariile Women’s Champions League

Joi, 18 iunie, a avut loc tragerea la sorți pentru primele runde preliminare din UEFA Women’s Champions League; Farul Constanța, campioana SuperLigii Feminine, își începe parcursul european din turul al doilea.

În cadrul mini-turneului din cel de-al doilea tur preliminar, Farul va juca împotriva formației ZNK Mura, campioana Sloveniei; în cazul în care învinge în acest prim meci, campioana României întâlnește învingătoarea dintre Austria Viena (Austria) și Hajduk (Croația).

Meciurile se vor disputa pe 5 și 8 august, urmând ca gazda fiecărui turneu să fie anunțată în scurt timp.

Se califică în cel de-al treilea tur preliminar (ultimul înaintea grupelor) învingătoarea din fiecare mini-turneu, în timp ce locurile 2 și 3 din fiecare grupă din turul 2 preliminar al Champions League vor continua în UEFA Europa Cup: echipele de pe locurile doi sunt transferate în runda a doua de calificare, iar cele de pe locurile trei în prima rundă de calificare UEFA Europa Cup.