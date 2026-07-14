Campioana en-titre Farul Constanța din Superliga Feminină a înregistrat astăzi transferul lui Natalie O'Sullivan, mijlocaș american de 22 de ani provenit de la CSU Bakersfield Roadrunners din SUA.
OFICIAL Mijlocaș din SUA transferat de Farul Constanța! ”1.001 minute pe gazon”
Continuă transferurile la clubul constănțean.
Sezonul trecut, conform site-ului oficial CSU Bakersfield Roadrunners, O'Sullivan ”a jucat în toate cele 19 meciuri, 12 dintre ele ca titulară, și a bifat 1.001 minute pe gazon”.
În plus, mai precizează sursa citată, ”a fost numită jucătorul săptămânii în septembrie după ce a înscris în trei meciuri consecutive”.
Natalie O'Sullivan a semnat cu Farul, la fel ca Melinda Nagy, prezentată oficial astăzi
Tot astăzi, a fost prezentată oficial și ”tricolora” Melinda Nagy.
”Farul a ajuns la un acord cu jucătoarea Melinda Nagy, care a semnat un contract valabil până în vara anului următor cu formația noastră. Născută la Cluj, la 4 februarie 2000, Melinda Nagy evoluează pe postul de fundaș central, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul echipei Unirea Alba Iulia.
A debutat la seniori încă de la 15 ani, pentru Universitatea Cluj, iar la 17 ani a bifat primele selecții pentru prima reprezentativă a României. Are 1,65m și 63kg și în carieră a mai jucat pentru Politehnica Timișoara și în Ungaria pentru Diósgyőri VTK.
''Am primit cu bucurie oferta Farului, pentru că atunci când ești dorită de campioana României este cu adevărat o împlinire. Este o nouă provocare, mai ales că voi avea ocazia să particip din nou la meciuri din Champions League și să câștig trofee, lucru pe care fiecare sportiv și-l dorește. Am făcut deja câteva antrenamente alături de noile colege, cu unele mă cunoșteam deja și mă bucur pentru pasul pe care l-am făcut. Este un grup foarte bun și cred că le vom oferi momente frumoase fanilor și în acest sezon'', a declarat noua jucătoare a Farului”, conform site-ului oficial Farul Constanța.
Farul Constanța, campioana SuperLigii Feminine, și-a aflat adversarele din preliminariile Women’s Champions League
Joi, 18 iunie, a avut loc tragerea la sorți pentru primele runde preliminare din UEFA Women’s Champions League; Farul Constanța, campioana SuperLigii Feminine, își începe parcursul european din turul al doilea.
În cadrul mini-turneului din cel de-al doilea tur preliminar, Farul va juca împotriva formației ZNK Mura, campioana Sloveniei; în cazul în care învinge în acest prim meci, campioana României întâlnește învingătoarea dintre Austria Viena (Austria) și Hajduk (Croația).
Meciurile se vor disputa pe 5 și 8 august, urmând ca gazda fiecărui turneu să fie anunțată în scurt timp.
Se califică în cel de-al treilea tur preliminar (ultimul înaintea grupelor) învingătoarea din fiecare mini-turneu, în timp ce locurile 2 și 3 din fiecare grupă din turul 2 preliminar al Champions League vor continua în UEFA Europa Cup: echipele de pe locurile doi sunt transferate în runda a doua de calificare, iar cele de pe locurile trei în prima rundă de calificare UEFA Europa Cup.
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