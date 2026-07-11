Ioan Ovidiu Sabău, categoric după ce Farul a învins-o pe Dinamo în București: ”Avem nevoie de asta”

Cele două echipe s-au întâlnit pe ”Arcul de Triumf”, cu o săptămână înainte de startul noului sezon. La capătul celor 90 de minute, Farul s-a impus cu 3-1.

După meci, Ioan Ovidiu Sabău a evidențiat că încep să se lege relațiile de joc în echipa sa și că Farul are nevoie de un joc consistent în noul sezon, după ce în stagiunea recent încheiată ”marinarii” au fost la muchie de cuțit.

”Încă nu m-am hotărât personal. Mai am nevoie de câteva meciuri. Vreau să analizez mult mai atent echipa, ceea ce suntem în stare să facem și presiunea pe care trebuie să o pun.

Încep să se lege niște relații de joc, să se integreze jucătorii noi. Asimilează ceea ce antrenăm ca sistem de joc. Aveam nevoie nu atât de mult de victorie, pentru că totuși e un meci amical, dar aveam nevoie de un joc consistent, ei să se simtă bine, să avem o anumită dinamică, să funcționeze jocul. A funcționat și chiar am câștigat.

Te ajută un pic să capeți încredere, pentru că am avut două remize, iar dimineață am pierdut cu Voluntari. Nu e bine când pierzi. Poți să pierzi, însă să arăți bine. Iar astăzi mi-a plăcut cum a arătat echipa”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

Dinamo debutează în noul sezon cu Petrolul Ploiești (duminică, 19 iulie, 19:30), în timp ce Farul Constanța o întâlnește pe ”U” Cluj (duminică, 19 iulie, 17:00).