FC Hermannstadt și FCSB s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 13 ori, de două ori au câștigat sibienii, de șapte ori s-au impus bucureștenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.



FCSB are nevoie de victorie pentru a se apropia de zona play-off-ului din Superligă. Campioana va ataca cele trei puncte fără unul dintre cei mai importanți titulari, Ștefan Târnovanu (25 de ani), care a fost eliminat în meciul din Europa League cu Basel.



În campionat, portarul nu este suspendat, motiv pentru care ar putea fi vorba despre o ”pedeapsă” sau despre o accidentare. Rămâne de văzut ce motiv stă în spatele deciziei de a nu-l include în lot pe titularul din poarta FCSB-ului.



Ionuț Cercel (18 ani) este și el titular în centrul defensivei, alături de Siyabonga Ngezana. Daniel Graovac și Risto Radunovic completează flancul defensiv al campioanei României.



Echipele de start pentru Hermannstadt - FCSB:



Hermannstadt : Muțiu - Căpușă, Bejan, Karo - Stancu, Albu, Ivanov, Oroian, Ciubotaru - Chițu, Neguț

: Muțiu - Căpușă, Bejan, Karo - Stancu, Albu, Ivanov, Oroian, Ciubotaru - Chițu, Neguț Rezerve: Pop, Issac, Bârstan, Batista, Biceanu, Gândilă, Mihart, Tavares, Vic, Buș, Gjorgjievski



FCSB : Zima - Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic - Lixandru, Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam

: Zima - Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic - Lixandru, Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam Rezerve: Udrea, Dăncuș, Alibec, Șut, Bîrligea, Kiki, Edjouma, Politic, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian



Sibienii trec printr-o perioadă grea, având doar o victorie în ultimele opt runde (2-1 Rapid, deplasare), în rest șapte înfrângeri.



De partea cealaltă, roș-albaștrii au câștigat fără gol primit patru dintre precedentele cinci meciuri disputate în campionat, singurul insucces fiind cu Metaloglobus, scor 1-2.



FCSB a fost echipa cu cele mai multe șuturi expediate în turul sezonului regulat - 274, dintre care 94 au fost pe spațiul porții adverse.

