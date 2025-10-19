Fotbalul românesc e profesionist, în multe aspecte, doar cu numele! Pentru că, deocamdată, sunt capitole întregi în care suntem la ani-lumină distanță de ce se întâmplă în lumea bună a fotbalului.

În această categorie putem include și atitudinea multor jucători din prima noastră ligă, modul în care ei înțeleg să-și respecte statutul de sportivi profesioniști. Acesta vine „la pachet“ cu o serie de responsabilități. Pe care ai noștri nu prea le înțeleg. Și, tocmai de aceea, e nevoie ca mulți jucători din Superliga noastră să fie ținuți din scurt! Pentru că, în caz contrar, se întâmplă ce am văzut, astăzi, în UTA – Oțelul Galați, scor 0-4!

Mihalcea: „Cea mai proastă decizie din viața mea!“

În campionatul nostru, în continuare, sunt multe echipe care își bagă jucătorii în cantonament, înaintea partidelor din weekend. Asta pentru ca fotbaliștii respectivi să fie feriți de tentații, concentrați doar asupra jocului. În alte campionate, asemenea metode au dispărut de ani buni. La noi însă, Adrian Mihalcea tocmai a mărturisit că renunțarea la cantonamentul dinaintea meciului cu Oțelul a cauzat un dezastru fotbalistic fără precedent, în acest sezon!

„Cu siguranță, a fost vina mea, nu mă ascund în spatele nimănui. Am luat decizia de a nu-i băga în cantonament și am luat cea mai proastă decizie din viața mea. Dar, învățăm din ele. Sunt lucruri normale, nu trebuie să stai cu biciul la spatele lor. Am crezut că sunt responsabili și realizează unde sunt. N-au făcut lucrul acesta și vom schimba. Concluzionând, aș vrea să-mi cer scuze față de oamenii care vin la stadion. Și după umilința asta trăită încă sunt aproape de echipă. Mi-o asum, e înfrângerea mea, dar în același timp voi lua și măsuri“, a declarat antrenorul arădenilor, potrivit Digi Sport.

Tehnicianul de 49 de ani a admis că, în UTA – Oțelul (0-4), a existat o singură echipă pe teren.

„E o înfrângere umilitoare, practic azi n-a fost decât o echipă pe teren. În momentul când intri și ești temător, nu îți câștigi duelurile, e greu să rezolvi ceva. E greu de digerat, dar trebuie să mergem înainte. Vom vedea ce trebuie să facem. Sincer, la cum am arătat astăzi, e greu de gândit o echipă pentru meciul cu FCSB. Foarte puține realizări, puțini jucători care s-au ridicat la un nivel bun“, a admis Mihalcea.

