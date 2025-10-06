Adrian Mihalcea a reacționat după eșecul suferit pe terenul celor de la FC Botoșani.

Adrian Mihalcea: ”Ce să mai refacem? Să mai naștem doi-trei copii...”

Antrenorul arădenilor crede că a fost urmărit de ghinion în meciul cu FC Botoșani și crede că echipa sa ar fi meritat măcar un punct.

Mihalcea s-a declarat nemulțumit și de soluțiile avute pe banca de rezerve.

”Un meci de luptă, pe un teren care la un moment dat s-a desfundat. Ei au un penalty, avem o reacție extraordinară. E un joc pe care nu ar fi trebuit să îl pierdem, am luptat, îi felicit pe băieți pentru atitudinea avută pe un astfel de teren contra unei echipe bune. Mergem înainte, nu avem ce să facem, e păcat că nu am reușit să plecăm măcar cu un punct de aici.

Pentru mine ar fi fost mai important ca meciul să fie ieri ca să putem avea toți jucătorii, și așa avem o bancă numai de copii, azi mă uitam ce să introducem, avem problemele noastre, s-a mai întâmplat și această neînțelegere plecându-ne unul dintre cei mai buni jucători.

Cei care au intrat s-au achitat destul de bine de sarcini. Aș fi putut poate să fiu mai norocos și să plecăm cu un punct. Ce să mai refacem? Să mai naștem doi-trei copii... După ce că aveam câți aveam, Roman e suspendat, îmi pleacă cinci băieți la lot, vom fi iar U20 la antrenament, dar trebuie să continuăm. Pauza nu vine bine, am fi vrut să jucăm în continuare.

Este destul de echilibrat, acum s-au distanțat patru echipe în fruntea clasamentului. Celelalte sunt într-o zonă de unde o victorie te poate propulsa. Au început să câștige și cele care până acum nu au luat foarte multe puncte, va deveni din ce în ce mai interesant.

Am impresia că interdicția la transferuri s-a ridicat și am putea să îi înregimentăm și pe cei doi, dar sunt în urmă cu pregătirea fizică, deci nu ne pot ajuta foarte mult”, a spus Adrian Mihalcea.

