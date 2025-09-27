Arădenii au primit vizita ciucanilor sâmbătă după-amiază, în etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, UTA și Csikszereda au împărțit punctele.



Adrian Mihalcea fierbe după decizia luată de arbitru în UTA - Csikszereda: ”Lupta nu se termină azi”



În minutul 29 al meciului, Marius Coman a primit cartonașul galben, iar înainte de pauză a fost eliminat după ce a văzut al doilea avertisment. În minutele suplimentare ale primei părți, Mihalcea a fost și el avertizat cu cartonașul galben.



După confruntarea de la Arad, antrenorul lui UTA a sugerat că regulamentul este interpretabil și că deciziile sunt luate în funcție de subiectivismul arbitrilor de ”centru”.



Coman a fost eliminat după ce și-a călcat un adversar în timpul unei acțiuni petrecute în careul adversarilor



”Ne-am complicat noi repriza a doua. Începusem relativ bine prima parte a jocului. Le-am spus să nu desconsiderăm orice echipă, totul se joacă pe teren. E o reacție bună în a doua repriză, în 10. Noi am avut și o bară, dar și câteva acțiuni de a marca.



E păcat că nu înțelegem că dacă muncești cu jumătate de măsură, jumătate de măsură primești. Trebuie să fim mult mai atenți, cu toate coatele ridicate, pentru că se dau cartonașe. Bine că nu am pierdut și avem jumătate de pahar plin.



Nu știu ce să zic despre eliminare. Tot regulamentul este interpretabil. Totul e în funcție de interpretarea arbitrului. Se pare că am uitat să câștigăm.



E o perioadă în care pare că nu avem plăcerea de a juca de la început. Lupta nu se termină astăzi, vom continua. Important e să analizăm foarte bine ceea ce am greșit. Trebuie să fie și ei mai raționali (n.r. jucătorii). Nu văd nimic pierdut, suntem într-o poziție ok. Un punct pe fiecare meci, pentru a spera la mai mult, nu sunt de ajuns”, a spus Adrian Mihalcea.

