Cele două echipe își dau întâlnire duminică, de la ora 17:30, pe stadionul ”Francisc von Neuman” din Arad, în etapa #13. Ultimul duel dintre UTA și Oțelul Galați a avut loc în play-out-ul stagiunii precedente și s-a încheiat cu victoria ”Bătrânei Doamne”, 2-0.



UTA - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 17:30 | Duel încins în Superliga



În clasament, UTA se află pe locul opt cu 16 puncte. După 12 etape, arădenii au bifat trei victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și două înfrângeri.



De cealaltă parte, Oțelul Galați se află pe poziția a șaptea cu același număr de puncte. Patru victorii, patru remize și patru eșecuri a consemnat trupa lui Laszlo Balint.



Cum arată clasamentul Superligii României

