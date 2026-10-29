La această partidă au asistat puțin peste 3.000 de spectatori, dar surpriza a venit din lojă, acolo unde un fost mare internațional a urmărit partida alături de conducerea dinamovistă.

Florin Răducioiu, aproape de revenirea la Dinamo! Ce pregătesc șefii clubului

Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, Florin Răducioiu (56 de ani) are șanse mari să se întoarcă la Dinamo după patru ani. A fost la meciul din Cupa României cu cei de la Chindia Târgoviște (5-2) și a stat alături de acționari, dar și de președintele Andrei Nicolescu, alături de care s-a întreținut preț de minute bune.

Cei de la Dinamo caută soluții pentru a-l coopta pe Răducioiu în conducerea clubului. Acum, se caută cel mai potrivit post pentru fostul mare atacant. Intenția șefilor clubului este ca fostul internațional să aducă o contribuție reală pentru dezvoltarea clubului.

Pentru Răducioiu, ar fi o revenire după patru ani la Dinamo. A mai ocupat o funcție în club în sezonul în care ”câinii” au retrogradat în Liga 2, iar înainte de asta a mai fost oficial timp de un sezon, 2007-2008.

Diogo Pinto, show în Dinamo - Chindia! ”Triplă” și un assist

Dinamo Bucureşti a învins formaţia de ligă secundă Chindia Târgovişte, cu scorul de 5-2 (2-0), miercuri seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din Grupa D a Cupei României la fotbal.

Portughezul Diogo Pinto a reuşit un hat-trick pentru liderul Superligii (24, 33, 66), iar olandezul Dean Zandbergen a înscris o dublă (84, 90+3).