Dinamo Bucureşti a învins formaţia de ligă secundă Chindia Târgovişte, cu scorul de 5-2 (2-0), miercuri seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din Grupa D a Cupei României la fotbal.

Portughezul Diogo Pinto a reuşit un hat-trick pentru liderul Superligii (24, 33, 66), iar olandezul Dean Zandbergen a înscris o dublă (84, 90+3).

Pentru Chindia au punctat Rareş Mihai (86) şi Bogdan Petre (90).