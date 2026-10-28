VIDEO Nuno Campos surprinde după show-ul oferit de Diogo Pinto în Dinamo - Chindia! Ce a declarat despre conaționalul său

Nuno Campos surprinde după show-ul oferit de Diogo Pinto în Dinamo - Chindia! Ce a declarat despre conaționalul său Cupa Romaniei
SPORT.RO
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”Câinii” s-au impus cu 5-2 în Cupă.

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DinamoNuno CamposDiogo PintoDean ZandbergenDinamo - chindia

Dinamo Bucureşti a învins formaţia de ligă secundă Chindia Târgovişte, cu scorul de 5-2 (2-0), miercuri seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din Grupa D a Cupei României la fotbal.

Portughezul Diogo Pinto a reuşit un hat-trick pentru liderul Superligii (24, 33, 66), iar olandezul Dean Zandbergen a înscris o dublă (84, 90+3).

Pentru Chindia au punctat Rareş Mihai (86) şi Bogdan Petre (90).

Dinamo a obţinut a doua sa victorie în grupă şi a făcut un pas mare spre sferturile de finală.

”Sunt mulțumit de randamentul lui (n.r. - Diogo Pinto), sunt mulțumit și de ceilalți. Este felul în care noi muncim: azi e Diogo Pinto, mâine e altul. Noi cunoaștem valoarea jucătorilor, fiecare are șansa lui. 

(Următorul meci din Cupă este cu Universitatea Craiova) Da, dar noi ne gândim la următorul meci, cel cu UTA (n.r. - din Superligă)”, a declarat la final Nuno Campos, la microfonul DigiSport.

Foto: Sport Pictures

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