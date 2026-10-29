Laurențiu Reghecampf pregătește schimbări masive în primul ”11” al roș-albaștrilor.

Cum va arăta FCSB în meciul cu Gloria Bistrița

Antrenorul echipei patronate de Gigi Becali și-a propus ca în meciul din Cupa României să le ofere șansa și jucătorilor care, în mod normal, în campionat sunt rezerve.

Matei Popa va reveni în poarta roș-albaștrilor în locul lui Ștefan Târnovanu, iar linia defensivă va fi complet schimbată. Mihai Popescu a revenit după accidentare și va face cuplu în centrul apărării cu Dylan Batubinsika. Flancurile vor fi asigurate de Ronny Labonne și Luca Stancu.

La mijlocul terenului, se vor afla Joao Paulo, Eddy Gnahore și Ofri Arad, în timp ce compartimentul ofensiv va fi alcătuit din David Popa, David Miculescu și Dennis Politic.

Primul ”11” al lui FCSB