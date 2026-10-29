Fostul antrenor de la FCSB a răbufnit: ”Să se dea sancțiuni, nu e normal!”

Vincent Kompany este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși antrenori din noua generație. Pe lângă cariera deosebită ca fotbalist, belgianul a confirmat și pe banca tehnică.

Kompany, externat din spital

Din nefericire, viața sportivilor de performanță consumă extrem de mult. După retragerea din activitatea ca jucător, Vincent Kompany a luat drumul antrenoratului, iar rezultatele au fost excelente până în prezent, gigantul Bayern oferindu-i oportunitatea de a atinge cele mai înalte culmi și din postura de tehnician.

Bavarezii o duc excelent atât în campionat, cât și în UEFA Champions League, însă stresul și oboseala au fost resimțite de tehnician. La o sesiune de antrenament, organismul lui Vincent Kompany a cedat, belgianul leșinând.

După mai multe zile de îngrijorare, iubitorii fotbalului de pretutindeni au primit o veste importantă: Kompany a fost externat din spital. Vestea a fost oferită de renumitul jurnalist sportiv Fabrizio Romano.

„Vincent Kompany a ieșit din spital și s-a întors acasă, aflându-se în proces de recuperare, deoarece cei de la Bayern vor ca el să se odihnească și să se simtă 100% bine înainte de a reveni pe banca tehnică”, s-a arătat în mesajul oferit de Fabrizio Romano.