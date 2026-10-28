După un sezon de vis, în care a câștigat titlul în Eredivisie, Dennis Man a ajuns rezervă la PSV Eindhoven, iar în această vară a fost aproape de un transfer în Serie A.

Numele său a fost asociat cu un transfer la Como, surpriza din sezonul precedent al campionatului Italiei, acolo unde Man a mai jucat pentru Parma. Echipa pregătită de Cesc Fabregas joacă în UEFA Champions League și are rezultate remarcabile, iar în acest sezon se anunță o candidată serioasă pentru cupele europene.

Dennis Man a fost aproape de un transfer la Como

Familia lui Dennis Man a refuzat, însă, posibilitatea unui transfer la Como, astfel că Man a rămas la PSV. Nu este exclus ca internaționalul român să prindă, însă, un transfer în iarnă, la o echipă la care poate prinde mai multe minute.

”Eu l-am propus pe Dennis Man la Como. Cei de acolo au zis: ‘Vai, Giovanni, imediat, vorbește cu directorul sportiv, 11 milioane de euro’. (n.r. Como a fost prima variantă pentru Man?) Da. Dar tatăl lui Dennis Man a spus ‘Nu, că Como e echipă de Divizia A’. Eu știam deja proiectul și i-am spus. ‘Cristi (n.r. - tatăl lui Dennis Man), gândește-te că la Como e un proiect care va dura cel puțin 5-10 ani’.

Adică, o fi fost și PSV-ul bogat, dar PSV-ul e o echipă dintr-o societate anonimă, cum e organizată Barcelona, Real Madrid și așa mai departe. Dar Como avea un proiect cu un miliardar, supermiliardar în spate”, a spus Ioan Becali, la Fanatik.ro.

În acest sezon, Dennis Man a bifat șapte partide pentru cei de la PSV Eindhoven, în toate competițiile, majoritatea din postura de rezervă, fără ca acesta să reușească să înscrie.

În plus, Man se numără printre cei mai bine cotați fotbaliști români, fiind evaluat de site-urile de specialitate la 12 milioane de euro.