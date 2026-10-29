Carlisle United a învins Harrogate Town, scor 3-0, în runda a 15-a din National League, a cincea ligă din fotbalul englez. Rezultatul în sine nu reprezintă neapărat o surpriză, ci modul în care gazdele au reușit să se impună în 9 oameni.

Carlisle, victorie cu 3-0 contra lui Harrogate. S-a jucat 9 contra 11 din minutul 30

Carlisle a deschis scorul după 9 minute prin Josh Williams, însă a rămas rapid în inferioritate numerică. Miguel Azeez, în minutul 14, și Harvey Bunker, în minutul 30, au văzut direct cartonașele roșii în urma unor faulturi dure.

Deși a jucat cu doi oameni în plus timp de mai bine de o oră, Harrogate nu a reușit să marcheze. Ba mai mult, tot Carlisle a fost cea care a înscris. Chiar de două ori! Callum Whelan, în minutul 46, și Ryan Galvin, în minutul 61.

S-a terminat 3-0 pentru Carlisle, iar victoria la scor este cu atât mai surprinzătoare cu cât Harrogate este a doua clasată din National League și avea cinci victorii consecutive înaintea acestui duel.