FOTO ȘI VIDEO Din minutul 30 s-a jucat 9 contra 11, iar scorul final i-a lăsat mască pe toți: "N-am mai văzut niciodată așa ceva!"

Din minutul 30 s-a jucat 9 contra 11, iar scorul final i-a lăsat mască pe toți: &quot;N-am mai văzut niciodată așa ceva!&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
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Un meci din Anglia disputat miercuri seară a avut o desfășurare incredibilă și nimeni nu ar fi pariat în timpul meciului pe rezultatul final care avea să fie consemnat.

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Carlisle United a învins Harrogate Town, scor 3-0, în runda a 15-a din National League, a cincea ligă din fotbalul englez. Rezultatul în sine nu reprezintă neapărat o surpriză, ci modul în care gazdele au reușit să se impună în 9 oameni.

Carlisle, victorie cu 3-0 contra lui Harrogate. S-a jucat 9 contra 11 din minutul 30

Carlisle a deschis scorul după 9 minute prin Josh Williams, însă a rămas rapid în inferioritate numerică. Miguel Azeez, în minutul 14, și Harvey Bunker, în minutul 30, au văzut direct cartonașele roșii în urma unor faulturi dure.

Deși a jucat cu doi oameni în plus timp de mai bine de o oră, Harrogate nu a reușit să marcheze. Ba mai mult, tot Carlisle a fost cea care a înscris. Chiar de două ori! Callum Whelan, în minutul 46, și Ryan Galvin, în minutul 61.

S-a terminat 3-0 pentru Carlisle, iar victoria la scor este cu atât mai surprinzătoare cu cât Harrogate este a doua clasată din National League și avea cinci victorii consecutive înaintea acestui duel.

  • Carlisle 5
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"O noapte pe care nu vom uita niciodată", a fost reacția clubului Carlisle United.

  • 9 este locul ocupat de Carlisle în National League după 15 etape.

"Ați mai văzut vreodată ca o echipă să câștige la trei goluri diferență jucând 9 contra 11? Eu nu am mai văzut niciodată așa ceva! Extraordinar!", a scris jurnalistul Gabriel Sutton, pe X.

"Carlisle United, rămasă în nouă oameni, a reușit o prestație extraordinară și a pus capăt seriei de cinci victorii consecutive a lui Harrogate Town în National League, impunându-se cu 3-0 pe Brunton Park", a fost și reacția BBC.

VIDEO Rezumatul partidei Carlisle - Harrogate 3-0

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