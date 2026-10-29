Finanțatorul de la FCSB dorea să îl cedeze pe Aymen Boutoutaou în schimbul lui Steven Nsimba.

Marius Baciu: ”Nu cred că se va face niciun schimb între FCSB și Universitatea Craiova!”

Totuși, după derby-ul cu Rapid, Gigi Becali anunța că mutarea a picat, după ce nu a reușit să se înțeleagă cu fratele lui Nsimba, care este și agentul fotbalistului. Mai mult, Becali s-a răzgândit și după ce a auzit părerea lui Laurențiu Reghecampf despre Aymen Boutoutaou, pe care îl consideră ”un jucător de Champions League”.

Marius Baciu, fostul antrenor al lui FCSB, are și el o părere foarte bună despre fotbalistul francez, însă l-a avertizat pe Boutoutaou că trebuie să aibă continuitate pentru a-l convinge pe Gigi Becali. În privința schimbului dintre FCSB și Universitatea Craiova, Baciu s-a arătat convins că acesta nu avea șanse să se realizeze.

”Boutoutaou trebuie să aibă continuitate, toți jucători trebuie să aibă continuitate, pentru că nea Gigi este un patron pretențios, degeaba joci un meci bine. Dacă nu ai continuitate, se poate întâmpla să nu aibă încredere în continuare. Boutoutaou este un jucător bun, cum nu sunt prea mulți în România.

(n.r. Ar fi fost o greșeală dacă s-ar fi făcut schimbul cu Nsimba?) Nu știu, astea sunt discuții care mă depășesc, dar nu cred că se va face niciun schimb. Jucătorii vor trebui să se învețe cu lucrurile astea (n.r. criticile patronului). Pe Boutoutaou l-am văzut apăsat de multe lucruri, dar e un jucător care își revine imediat, pentru că e un jucător inventiv, e foarte prietenos în vestiar, și atunci e mult mai ușor să treci peste anumite momente. E foarte drag celorlalți colegi și atunci va fi mai ușor și pentru el”, a spus Marius Baciu.