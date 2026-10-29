SuperLiga avansează cu pași repezi, iar echipele se pregătesc de etapa a 14-a. Înainte de duelurile programate în weekendul 31 octombrie - 1 noiembrie, fruntea ierarhiei le găsește pe Dinamo, Universitatea Craiova și Rapid pe primele trei poziții.

Specialiștii au decis! Cine e favorita la titlu în România

După doi ani în care FCSB a cucerit titlul în SuperLiga, Universitatea Craiova a „rupt blestemul” și s-a impus după o pauză de 35 de ani în competiția internă.

„Știința” este singura echipă românească angrenată în continuare în cupele europene, acolo unde impresionează, elevii lui Filipe Coelho adunând 4 puncte în primele două runde din UEFA Conference League.

Cu un program aglomerat, iubitorii fotbalului autohton se întreabă cât va putea, de fapt, echipa din Bănie să meargă pe toate cele trei fronturi: SuperLiga, Cupa României și UEFA Conference League.

Cum diferența din fruntea clasamentului este una mică, lupta la titlu se anunță a fi una acerbă. În acest context, specialiștii de la Football Meets Data au făcut toate simulările, iar concluzia este una clară.

Mai exact, Universitatea Craiova, în ciuda rezultatelor obținute de rivale, este văzută drept favorită certă în SuperLiga. Oltenii au primit un procent de 47,2% pentru a se impune, pentru a doua oară la rând, în competiția internă. Rămâne totuși de văzut dacă Dinamo, Rapid și, mai nou intrata în cursă, FCSB vor putea pune probleme.