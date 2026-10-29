Se spune că un necaz nu vine singur, iar Cosmin Contra se convinge de acest lucru, în ultimele săptămâni.

De când Al-Arabi Doha a „decolat“ în clasamentul Qatar Stars League, ajungând în preajma podiumului, veștile proaste au început să curgă pentru antrenorul ei. Mai întâi, a fost accidentarea gravă a spaniolului Rodri, decarul lui Contra. Mijlocașul de 26 de ani a ratat ultimele două partide și, deocamdată, nu se știe când va reveni pe teren.

Apoi, în partida din runda precedentă, a venit accidentarea horror, suferită de un alt elev al lui Contra. Vorbim despre puștiul Marwan Sherif (20 de ani), unul dintre cei mai promițători tineri jucători din lot. În timpul partidei cu Al-Wakrah, spre finalul primei părți, când Al-Arabi avea 2-0 pe tabelă, Marwan Sherif a rămas inert pe gazon! A fost nevoie de intervenția medicilor și de întreruperea meciului, timp de 7 minute, pentru ca jucătorul lui Contra să fie dus de urgență, la spital. Când partida s-a reluat, cu jucătorii lui Al-Arabi zdruncinați de drama colegului lor, cursul meciului s-a schimbat total. Iar Al-Wakra a întors scorul, în partea a doua, marcând de trei ori pentru o victorie dramatică: 3-2. A fost primul eșec din acest campionat pentru Al-Arabi.

Contra a rămas fără stoperul său cel mai bun

Ca și cum înfrângerea cu Al-Wakrah nu era un motiv de supărare suficient de mare pentru Contra, ce s-a întâmplat în prelungirile jocului, chiar că l-a scos din sărite!

În minutul 90+9, columbianul Alexis Perez (32 de ani), cel mai bun stoper al lui Contra, a comis o prostie monumentală: l-a lovit cu mingea în față pe un adversar! Și, după intervenția VAR, jucătorul lui Al-Arabi a văzut „roșu“, după ce, într-o primă fază, scăpase doar cu un „galben“.

Astăzi, înainte de startul partidelor din etapa a 8-a, Contra a aflat decizia luată în cazul jucătorului său. Concret, Alexis Perez s-a ales cu o suspendare de două etape pentru comportament nesportiv și a primit și o amendă de 1,400 de dolari.

În urma acestei decizii, „Guriță“ s-a ales cu o mare problemă. Pentru că l-a pierdut pe stoperul său cel mai bun, atât pentru meciul cu liderul Al-Rayyan (sâmbătă, ora 18:30), cât și pentru duelul cu Al-Ahli (6 noiembrie, ora 16:15).

„Antrenorul român, Cosmin Contra, trebuie să găsească acum o soluție de înlocuire pentru Alexis Perez, cel care e considerat stâlpul apărării. Datorită forței sale fizice și abilitatea sa tehnică, Perez a fost indispensabil pentru Al-Arabi, în acest sezon. Pierderea sa, înaintea meciului cu echipa de pe primul loc, e o mare lovitură pentru antrenorul Contra“, a notat presa din Qatar.

Problemele tot mai mari ale tehnicianul român vin într-un moment în care Al-Arabi se apropiase de primul loc al clasamentului. În acest moment, echipa lui Contra e pe 4, având 12 puncte. Liderul Al-Rayyan, formație pe care Al-Arabi o va întâlni în weekend, are 17 puncte.