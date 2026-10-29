La această partidă au asistat puțin peste 3.000 de spectatori, dar surpriza a venit din lojă, acolo unde un fost mare internațional a urmărit partida alături de conducerea dinamovistă.

Florin Răducioiu ar putea reveni la Dinamo!

Florin Răducioiu (56 de ani) a stat cu sufletul la gură la meciul dintre Dinamo și Chindia. A fost surprins alături de Andrei Nicolescu, bucurându-se la golurile ”câinilor” și având un dialog preț de câteva minute bune cu președintele ”roș-albilor”, scrie ProSport.

Fostul mare atacant ar putea reveni la Dinamo după patru ani. Ultima oară a fost chiar în sezonul în care clubul a retrogradat în Liga 2, iar înainte de asta a mai ocupat poziția de oficial în sezonul 2007-2008.

Înainte de startul acestei partide, Răducioiu a fost surprins în loja acționarilor unde a avut o discuție de câteva minute bune cu acționarii clubului, cei din Renovatio și Ovidiu Andrieș, mai notează sursa citată.

Diogo Pinto, show în Dinamo - Chindia! ”Triplă” și un assist

Dinamo Bucureşti a învins formaţia de ligă secundă Chindia Târgovişte, cu scorul de 5-2 (2-0), miercuri seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din Grupa D a Cupei României la fotbal.

Portughezul Diogo Pinto a reuşit un hat-trick pentru liderul Superligii (24, 33, 66), iar olandezul Dean Zandbergen a înscris o dublă (84, 90+3).