FCSB traversează un sezon de coșmar, cel mai slab de când avem sistemul cu play-off și play-out, începând din 2015.

Și, totuși, sâmbătă, în partida cu Universitatea Cluj, pierdută cu 1-3, campioana a „reușit“ parcă să facă cel mai slab meci intern din 2026! Ușurința cu care FCSB a acceptat înfrângerea a fost șocantă. Și, în mod cert, această prestație dezolantă l-a convins pe Elias Charalambous că e momentul să-și dea demisia.

Fazele de contraatac, „călcâiul lui Ahile“ pentru FCSB

Faptul că FCSB are mari probleme defensive, în acest sezon, e un lucru știut deja. Contra Universității Cluj însă, campioana s-a mai remarcat, în mod negativ, la un capitol: gestionarea fazelor de contraatac. De altfel, cele trei reușite ale ardelenilor au venit după niște acțiuni-fulger, în fața unei echipe vulnerabile.

După meci, în cadrul intervenției sale telefonice la Digi Sport, Alex Chipciu a spus că cei de la Universitatea Cluj au mizat exact pe acțiunile-fulger pe care le-au construit cu mare succes pe Arena Națională.

„Contraatacurile cu FCSB… Noi ne antrenăm în stilul acesta și ajungem foarte repede la poartă. De asta, golurile din meciul cu FCSB nu m-au surprins. Acum, vreau să rămânem cu picioarele pe pământ. Să rămânem la fel, să ne antrenăm la fel. Pentru că, dacă vei câștiga câte un meci pe rând, poți să faci calcule. Dacă nu câștigi, faci calcule degeaba“, a spus veteranul clujenilor, absent de pe Arena Națională din cauza unei accidentări.