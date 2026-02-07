Universitatea Cluj a redus din diferență pe finalul partidei, dar nu a reușit să egaleze, iar punctele s-au dus în dreptul echipei lui Daniel Pancu. CFR este acum în zona play-off-ului, după ce a ajuns la șapte victorii consecutive.

Neluțu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a oferit o primă reacție după ce echipa sa obținut o victorie importantă în lupta pentru play-off și a urcat, temporar, pe locul șase.

Omul cu banii din Gruia țintește primul obiectiv al sezonului, accederea în play-off, după care vrea să pună mâna pe titlu, după trei ani de pauză.

Neluțu Varga vrea titlul la CFR Cluj

„Sunt foarte fericit pentru victoria asta, mai ales că are o semnificație aparte, că e derby-ul Clujului. Îi felicit în mod special pe Pancu și pe băieți. Au dovedit că au spirit. Au reînviat spiritul ăla de bărbați și de campioni. Ăsta e spiritul CFR-ului. Sincer, d-aia tot repet acest lucru, pentru că încep să simt echipa pe care am creionat-o când am intrat în fotbal.

Și asta am vrut să văd. Își dau viața! Sunt bărbați! Știu să țină de minge, de scor. Pragmatic, trei puncte, calificare în play-off și campionat. Sperăm acum să ne gândim și la alte lucruri. Important e să fie băieții sănătoși, le pregătim și o primă.

O să fie bine. Și sper ca la fiecare meci în care îmi fac o bucurie să le fac și eu o bucurie. Atât am avut de spus. Îi felicit încă o dată pe băieți că mi-au făcut o seară frumoasă”, a spus Neluțu Varga, potrivit Fanatik.ro.

După acest meci, U Cluj a rămas cu 42 de puncte, pe locul cinci, iar CFR Cluj a urcat în zona play-off-ului, pe șase. Poate fi depășită dacă FC Botoșani o bate pe Metaloglobus duminică.

Programul din etapa a 27-a:

FCSB va avea cel mai greu meci în runda cu numărul 27. Campioana en-titre va înfrunta Universitatea Craiova, în deplasare. UTA Arad și FC Botoșani se vor întâlni într-un meci foarte important din cursa pentru play-off. Iată programul: