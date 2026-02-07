Pe cât de frumos a fost CFR Cluj – Universitatea Cluj (3-2) pe teren, după cum Sport.ro a arătat aici, pe atât de neplăcut a fost ce s-a întâmplat, imediat după fluierul de final.

Pentru că pe gazon s-a iscat o bătaie în toată regula! Iar în centrul atenției a fost Andrei Cordea, de la CFR, din cauza unor gesturi provocătoare făcute spre banca oaspeților. Despre acest incident a vorbit Dan Nistor, în zona mixtă, după terminarea derby-ului.

„Am vorbit acum cu Cordea. El susținea că a făcut acele gesturi spre altcineva. Îl las în pace. Să creadă că e cum a zis el. Dar acele gesturi erau către Mister (n.r. – Cristiano Bergodi, antrenor Universitatea Cluj). Cordea putea să fie eliminat, dacă îl vedea tușierul. Am dominat meciul. Cele trei goluri luate au fost niște greșeli copilărești comise de noi. Sper să nu le mai facem pe viitor. Probabil, mulți dintre băieți nu sunt obișnuiți cu un astfel de derby și nu știu ce înseamnă un astfel de derby. Dar acest meci ne va întări și veți vedea acest lucru, în următoarele partide. Vă promit!“, a spus mijlocașul de 37 de ani, autorul primului gol pentru „U“ în derby.